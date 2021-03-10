Украина делает первые шаги к налоговой амнистии. Пакет необходимых законопроектов уже зарегистрировал в Раде Владимир Зеленский. Государство хочет разрешить украинцам легализовать свои незадекларированные доходы.

Начать амнистию предлагают уже 1 июля 2021 года. Продлится кампания ровно 12 месяцев.

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Легализация будет проходить по специальным ставкам. Просто вывести деньги "в белую" - 5%. Тем, у кого активы находятся за рубежом, придется заплатить 9%. Наиболее выгодная опция ждет людей, которые купят за легализованные средства государственные облигации. Для них ставка – 2,5%.

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев назвал 3 главные цели налоговой амнистии:

Первая цель налоговой амнистии – перед тем, как усилится налоговый контроль за уклонение от налогообложения, дать людям возможность выйти "в белую".

Вторая цель – это вернуть деньги в экономику и заставить их работать на их владельцев.

Третья цель – фискальная, то есть наполнение государственного бюджета.

Преимущества налоговой амнистии

Это распространенная практика для развивающихся экономик. Украинские парламентарии, в частности, члены "Слуг народа", надеются, что амнистия сможет вывести из тени по крайней мере 20 миллиардов долларов. Это, соответственно, принесет в бюджет Украины примерно 1 миллиард долларов.

Однако, чтобы это произошло, у граждан должно быть доверие к государству.

Мы должны закрепить нормой, что вопрос налоговой амнистии является неизменным и никто потом никаких дополнительных налогов не начислит,

– сказал "слуга народа" Алексей Устенко.

Подводные камни

Несмотря на то, что налоговая амнистия несет благие цели, у нее есть и подводные камни.

Во-первых, граждане просто могут не захотеть декларировать свои средства, ожидая, когда наступит следующая налоговая амнистия, возможно, еще на более выгодных условиях.

Во-вторых, это создает неравные правила игры, ведь есть люди в нашей стране, которые регулярно платят налоги. Такие амнистии могут заставить их задуматься, целесообразно ли платить налоги регулярно, когда можно просто дождаться очередной волны легализации теневой экономики

"Здесь так же вопрос, а кто будет определять, каким путем капитал был нажит? Криминальный он или нет. Еще и при имеющейся системе правопорядка органов, – отметила аналитик Института экономических исследований Оксана Кузяков.

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Помимо запрета узаконить приобретенный уголовным путем капитал, есть еще одно условие в новых законопроектах. Легализовать свои средства не смогут лица, занимавшие или занимающие государственные должности с 2005 года. Поэтому большинство самых богатых украинцев не сможет присоединиться к этой инициативе.

Однако эксперт Илья Несходовский видит в этом даже положительный момент.

Тут послабление я считаю ненужное. Это, скорее всего, вызвало бы возмущение в обществе, которое восприняло это, как легализация капиталов, которые были добыты в результате злоупотребления властью в предыдущие годы,

– сказал Несходовский.

В мире существует десятки примеров реализации налоговой амнистии. Есть вполне успешные кейсы, как, например, в Италии и Аргентине. Однако существуют и неудачные примеры — Россия, где легализовали только 10 миллиардов евро. Хотя эта сумма в 6 раз меньше среднегодовые объемы вывода капитала из страны.