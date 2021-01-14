Президент Владимир Зеленский обрадовался снегу, который засыпал Украину. Политик опубликовал фото с заснеженной Банковой.

Снег на Банковой

Наконец зима, написал Зеленский в фейсбуке.

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Поэтому президент еще раз поздравил украинцев с Новым годом. На фото, которое обнародовал Зеленский, изображена елка в снегу возле Офиса Президента и люди, которые катаются на катке.

Кстати, в комментариях под заметкой Зеленскому напомнили, что у него уже была возможность насладиться снегом во время отдыха в Буковеле. Так, глава государства отправился праздновать новогодние праздники в Карпаты. На горнолыжном курорте его заметили другие отдыхающие. Украинцы успели сделать десяток фотографий с президентом.