После пожара в доме престарелых в Харькове власти Украины пообещали провести тотальную проверку. Дмитрий Разумков попросил комитет Верховной Рады подготовить 3 законопроекта о пожарной безопасности к рассмотрению на следующей пленарной неделе.

Источник: 24 канал

Ситуация с пожарами в гериатрических домах, к сожалению, характерна для всей Украины, а не только для Харькова. Об этом в эфире отметил депутат Харьковского горсовета Дмитрий Балух.

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Будут ли отвечать чиновники

По его словам, будут ли отвечать должностные лица за преступление – основной вопрос. На него нужно ответить для того, чтобы такие ситуации не происходили в будущем.

Именно из-за того, что ответственности нет, подобные случаи могут повторяться в будущем,

– заметил Балух.

Он уверен, что и начальник райотдела полиции, и участковый полицейский, и руководитель Харьковской администрации знали о доме престарелых и имели свою выгоду не замечать его деятельность.

Отметим! Свои соболезнования Украине из-за трагедии в Харькове высказала Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, президент Польши Анджей Дуда и Министерство иностранных дел Турции.

"Мы будем искать пути, как привлечь виновных чиновников. Так как именно они несут наибольшую ответственность за пожар", – добавил депутат.

Имитация деятельности

Как отметил Балух, в Украине государственные органы фактически имитируют свою деятельность. Они привлечены к коррупционной ренте, которую получают за деятельность полузаконных заведений. В то же время такой законный пансионат оформить и открыть почти невозможно.

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