Пожары будут повторяться: накажут ли виновных чиновников в трагедии в Харькове
После пожара в доме престарелых в Харькове власти Украины пообещали провести тотальную проверку. Дмитрий Разумков попросил комитет Верховной Рады подготовить 3 законопроекта о пожарной безопасности к рассмотрению на следующей пленарной неделе.
Источник: 24 канал
Ситуация с пожарами в гериатрических домах, к сожалению, характерна для всей Украины, а не только для Харькова. Об этом в эфире отметил депутат Харьковского горсовета Дмитрий Балух.
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Будут ли отвечать чиновники
По его словам, будут ли отвечать должностные лица за преступление – основной вопрос. На него нужно ответить для того, чтобы такие ситуации не происходили в будущем.
Именно из-за того, что ответственности нет, подобные случаи могут повторяться в будущем,
– заметил Балух.
Он уверен, что и начальник райотдела полиции, и участковый полицейский, и руководитель Харьковской администрации знали о доме престарелых и имели свою выгоду не замечать его деятельность.
"Мы будем искать пути, как привлечь виновных чиновников. Так как именно они несут наибольшую ответственность за пожар", – добавил депутат.
Имитация деятельности
Как отметил Балух, в Украине государственные органы фактически имитируют свою деятельность. Они привлечены к коррупционной ренте, которую получают за деятельность полузаконных заведений. В то же время такой законный пансионат оформить и открыть почти невозможно.
Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно
- В результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли на месте 15 человек.
- Известно, что 11 человек пострадали, а 1 из них умер в больнице от шока.
- Предварительная причина возгорания дома – это проблемы с электроснабжением.
- Поскольку пансионат работал незаконно, владельца дома, арендатора и его жену взяли под стражу.
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