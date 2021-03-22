Мир охватила еще одна пандемия – ненависти в интернете. Сейчас люди публикуют сообщения в соцсетях и высказывают свое мнение, однако это не всем нравится.

Некоторые пользователи реагируют на все негативно именно онлайн. Журналисты расспросили жителей украинских городов о том, сталкивались ли они с хейтом онлайн, и считают ли они, что за соответствующие действия – нужно нести наказание.

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Что рассказали в Мариуполе

Жители Мариуполя отметили, что с хейтом в интернете, в частности на различных форумах и группах в соцсетях – сталкивались. Однако большинство жителей города относятся к этому лояльно.

В то же время некоторые мариупольцы отметили, что наказание за соответствующие действия считают ненужным, ведь интернет – свободная платформа, где каждый может высказать свое мнение. Однако они убеждены, что будет правильно применить на этот счет определенные ограничения.

Как к хейту в интернете относятся в Тернополе

Большинство тернополян убеждены, что в любом случае оскорблять людей в интернете – плохо. В то же время в случае агрессии собеседника, например в соцсетях, на это нужно реагировать адекватно, то есть попытаться разрешить конфликт, отметили в городе.



В любом случае оскорблять людей в интернете – плохо / Фото Unsplash

Некоторые жители Тернополя готовы поддержать инициативу о наказании за онлайн-хейт, однако считают, что урегулировать это будет сложно, ведь каждый человек имеет право на выражение своего мнения.

Сталкивались ли с хейтом винничане и киевляне

В Виннице к проявлениям ненависти в интернете относятся негативно. В то же время некоторые жители считают, что за соответствующие действия ответственность можно применить в виде исправительных работ.

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В Киеве также отметили, что за хейт в интернете лицам должна угрожать разве что административная ответственность, однако штрафы вводить не стоит.



За хейт в интернете нужна административная ответственность / Фото Unsplash

Что рассказали в Чернигове

В Чернигове убеждены, онлайн-хейтери – это те, кому нечем заняться, однако наказывать людей за слова, по мнению жителей города – не стоит.

"Заблокировать (пользователя сети – 24 канал) можно. Но если этот человек хочет хейтить, то найдет множество способов, чтобы это в дальнейшем делать", – отметили в Чернигове.

Как украинцы относятся к критике в интернете: смотрите видео 24 канала