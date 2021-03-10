Следующее заседание СНБО перенесли на четверг, 11 марта. Список вопросов для обсуждения пока окончательно не согласовали.

Во время заседания Совет нацбезопасности и обороны обсудит ряд решений по лишению военных и почетных званий для граждан, перешедших на сторону России.

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Кроме того, рассмотрят вопрос государственного оборонного заказа на 2021 год.

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