Наказание и оборона: заседание СНБО перенесли, – СМИ
Следующее заседание СНБО перенесли на четверг, 11 марта. Список вопросов для обсуждения пока окончательно не согласовали.
Источник:"Зеркало недели"
Во время заседания Совет нацбезопасности и обороны обсудит ряд решений по лишению военных и почетных званий для граждан, перешедших на сторону России.
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Кроме того, рассмотрят вопрос государственного оборонного заказа на 2021 год.
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