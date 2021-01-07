Накануне Рождества житель Запорожья нашел в балке на острове Хортица старинную люльку. Находку датируют XVIII веком.

На люльке остались последствия от пребывания в костре. Об этом сообщает пресс-служба Национального заповедника "Хортица".

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Накануне праздников, благодаря жителю Запорожья, в фонды нашего заповедника передали поврежденный, но чрезвычайно интересный экспонат – лакированную люльку,

– говорится в сообщении.

Люльку нашли в балке Широкой на пляже.

Эта находка очень ценна для истории Украины. Она может рассказать много интересного о быте на Хортице во 2 половине XVIII века.

Обратите внимание! Остров Хортица относится к семи чудес Украины. До 1775 года там располагался очаг украинского казачества.