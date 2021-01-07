Накануне Рождества боевики на Донбассе лупили из гранатометов: детали
В течение суток, 6 января, на Донбассе зафиксировали 5 нарушений перемирия. Российские наемники использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
"Горячее всего" было возле Водяного, на Приазовье. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
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Нарушения боевиков
- Возле Водяного боевики несколько раз стреляли из минометов, гранатометов и крупнокалиберного пулемета.
- Неподалеку от Опытного противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета.
- Возле Гнутова оккупанты использовали стрелковое оружие.
Ранений и потерь среди украинских защитников нет. Обо всех нарушениях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.
Что происходит на передовой утром 7 января
С начала Рождества на Донбассе – тишина. Нарушений режима прекращения огня пока не зафиксировали. Украинские военные полностью контролируют ситуацию.
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