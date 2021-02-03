Если бы санкции ввели 6 лет назад, в Украине не было бы Медведчука, – Найем
Бывший народный депутат, а ныне представитель руководства Укроборонпрома Мустафа Найем заявил, что "целиком и полностью поддерживает санкции против телеканалов Виктора Медведчука".
Источник: телеграм Мустафы Найема
Найем убежден, что в стране, в которой идет война, блокировать медиа, которые поддерживают агрессора, надо было давно.
Главное Каналы Zik, 112 и Newsone прекратили вещание из-за санкций: фотодоказательство
Позиция Мустафы Найема по санкциям против каналов Виктора Медведчука
"Мы в воюющей стране закрыли телеканалы человека, открыто поддерживающего страну-агрессора", – констатировал Найем в телеграме.
Он напомнил, что Виктор Медведчук (а именно его считают реальным владельцем телеканалов Zik, 112 и Newsone) считает виновным в оккупации Крыма и Донбасса кого угодно, но не Россию – которая прямо ответственна за тысячи смертей украинцев.
Очень жаль, что это не было сделано шесть лет назад, когда были все основания. Если бы санкции наложили тогда... В украинской политике уже не было бы Виктора Медведчука,
– заявил Найем.
И подытожил: "Врага надо изолировать. И это не имеет ничего общего ни с цензурой, ни со свободой слова. Это инстинкт самосохранения".
Блокировка каналов Медведчука: главное
- 2 февраля власть ввела санкции против Тараса Козака – официального владельца телеканалов 112 Zik и Newsone. Указанные телеканалы уже прекратили вещание.
- Руководство заблокированных СМИ заявил, что все это – незаконно, видит в решении СНБО цензуру, а значит – будет обжаловать решение его в судах.
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