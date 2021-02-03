Бывший народный депутат, а ныне представитель руководства Укроборонпрома Мустафа Найем заявил, что "целиком и полностью поддерживает санкции против телеканалов Виктора Медведчука".

Источник: телеграм Мустафы Найема

Найем убежден, что в стране, в которой идет война, блокировать медиа, которые поддерживают агрессора, надо было давно.

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Позиция Мустафы Найема по санкциям против каналов Виктора Медведчука

"Мы в воюющей стране закрыли телеканалы человека, открыто поддерживающего страну-агрессора", – констатировал Найем в телеграме.

Он напомнил, что Виктор Медведчук (а именно его считают реальным владельцем телеканалов Zik, 112 и Newsone) считает виновным в оккупации Крыма и Донбасса кого угодно, но не Россию – которая прямо ответственна за тысячи смертей украинцев.

Очень жаль, что это не было сделано шесть лет назад, когда были все основания. Если бы санкции наложили тогда... В украинской политике уже не было бы Виктора Медведчука,

– заявил Найем.

И подытожил: "Врага надо изолировать. И это не имеет ничего общего ни с цензурой, ни со свободой слова. Это инстинкт самосохранения".

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