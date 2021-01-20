Крупнейшие государственные предприятия в сфере энергетики перейдут под контроль Кабинета Министров. Соответствующее решение поддержали чиновники.

Решение приняли на заседании Кабинета Министров 20 января, пишет 24 канал. Известно, что теперь Кабмин получит в управление "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и еще несколько теплоэлектроцентралей.

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Также правительство будет руководить деятельностью Нижнеднестровской гидроэлектростанции. Премьер Денис Шмыгаль объяснил, что это решение касается выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи производителей и поставщиков электрической энергии.

Эти решения являются крайне важными и будут способствовать дальнейшей интеграции Украины в европейское сообщество,

– заявил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, в будущем разработают проекты решений о передаче Министерству энергетики в управление государственные компании:

"Укрэнерго",

"Магистральные газопроводы",

ГП "Оператор рынка".

Сейчас компании "Укрэнерго" и "Магистральные газопроводы" находятся в управлении Министерства финансов.