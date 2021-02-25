В Украине последние 2 недели являются наиболее продуктивными за все время каденции Владимира Зеленского. В течение короткого промежутка времени президенту удалось сделать почти невозможное.

Источник: "VETERANO блог" на 24 канале

Зокрема, Зеленський зміг закрити 3 телеканали, які були рупорами російської пропаганди, та ввести персональні санкції проти їхнього офіційного власника – Тараса Козака, який є найближчим соратником Віктора Медведчука. Хоча, як всім відомо, саме Медведчук і є справжнім власником цих медіа.

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Після цього всередині ОПЗЖ все почало "палати" як багаття на Івана Купала. Однак найбільше у співголови партії та нардепа Вадима Рабіновича.

Напевно, ви всі вже бачили, як дещо розгублений депутат з трибуни Верховної Ради диким "азарівським" суржиком кричав про те, що фашизм не пройде, погрожував імпічментом, а в кінці взагалі почав співати радянську пісню "Вставай, страна огромная". Напевно, згадував свої молоді роки.

Я передивлявся цей феєричний виступ стільки разів, що тепер, здається, знаю слова Рабіновича напам'ять.

Інші санкції РНБО

Через декілька днів після цього з'явилась інша приємна новина – РНБО ввела санкції проти 8 осіб та 19 компаній. Зокрема, проти вже згаданого Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та її подруги Наталії Лавренюк, яку вважають цивільною дружиною нардепа Тараса Козака.



Віктор Медведчук та Оксана Марченко / Фото allkharkov.ua

Якщо говорити відверто, то я був у ступорі й захваті одночасно, адже навіть у своїх найзухваліших фантазіях я не міг уявити такого. Вперше за ці роки особисто я почав відчувати не повний відчай від недолугих дій влади, а мати навіть стриманий оптимізм стосовно подальшого розвитку подій в нашій країні.

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Однак це ще не все. Секретар РНБО Олексій Данілов під час виступу у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" відкрито сказав те, чого не було чутно майже за всю каденцію Зеленського. Зокрема, він заявив, що Росія – ворог та країна, яка розпочала й веде неоголошену війну проти України. За його словами, єдиний, хто може її закінчити – це Володимир Путін, який явно не збирається цього робити, але й Україна також здаватися не буде.



Олексій Данілов / Фото Офісу Президента

Не можу не зачитати пряму мову секретаря РНБО: "Питання закінчення війни перебуває в кабінеті одної особи, прізвище її – Володимир Путін. До того часу, поки ця людина не прийме рішення закінчити війну на території України, яку вони ведуть вже 7 років, ніякі домовленості ні з ким працювати не будуть. Крапка".

Під час своєї промови Данілов озвучував такі тези, що мені захотілося його обійняти. Довгий час політичною позицією держави, частина території якої перебуває під окупацією країни-агресора, де йде війна і гинуть військові, був "мир і тільки мир", "нам потрібен мир".

Саме тому чути такі тези від секретаря РНБО та знаходити їхнє підтвердження від президента – то це саме ті хороші новини, яких мені дуже й дуже не вистачало увесь цей час.

Так вже вийшло, що я знаю на власному досвіді – визнати проблему вже є половиною її вирішення. Я дуже сподіваюся, що виборці Зеленського й всі ті, хто голосував за кандидатів в парламент від його команди, нарешті зможуть побачити реальність і зрозуміти те, що у нас на Сході йде війна.

Коли українці матимуть сильну державу

Мені хочеться, щоб якомога більше людей побачили справжню картину того, що відбувається в нашій країні, а не ховали голову в пісок. Так – Росія напала на нас, так – Росія окупувала Крим і так – Росія вбиває наших солдатів і цивільних людей.

Коли більшість українців нарешті повірить в те, що це не війна олігархів, хоча завжди є ті, хто на війні наживається, і не війна Петра Порошенка, який на ній заробляє, а війна, розв'язана Росією проти України, тоді ми матимемо значно сильнішу країну й націю. Перемогти її буде складно й це дорого коштуватиме агресору.

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Не прив'язуючись до особистостей, а дивлячись на конкретні справи, хочу подякувати главі держави за ці рішення. Роботи попереду ще багато, та й реакція наших північних сусідів теж не забариться.

Влада має бути готовою до рішучих дій

Зважаючи на це, влада має бути готовою діяти рішуче й виключно в інтересах держави. Впевнений, що в цьому вони можуть розраховувати на підтримку зі сторони тих, для кого інтереси держави важливішими, ніж особисті чвари та конфлікти.

Ми сильні, коли ми єдині. Будь ласка, не забувайте про це й обов'язково будьте здорові, адже на нас чекають великі випробування, які ми здолаємо та станемо сильнішими.