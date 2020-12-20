В Нагорном Карабахе строят турецко-российский совместный центр
В Нагорном Карабахе продолжается строительство турецко-российского совместного центра. Его задачей будет мониторинг выполнения договоренностей о мире.
Центр строят в городе Агдам. Об этом сообщает "Анадолу".
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В соответствии с Меморандумом, который подписали Турция и Россия по событиям в Азербайджане, делаются шаги для скорейшей эксплуатации центра по мониторингу и контролю за режимом прекращения огня. Соответствующие усилия координируются с Азербайджаном и Россией,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в районах, подконтрольных Азербайджану, в настоящее время работают 2 команды саперов из 135 человек.
Также 15 групп турецких экспертов обучают азербайджанских военных, как правильно разминировать территории.
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