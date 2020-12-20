В Нагорном Карабахе продолжается строительство турецко-российского совместного центра. Его задачей будет мониторинг выполнения договоренностей о мире.

Центр строят в городе Агдам. Об этом сообщает "Анадолу".

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В соответствии с Меморандумом, который подписали Турция и Россия по событиям в Азербайджане, делаются шаги для скорейшей эксплуатации центра по мониторингу и контролю за режимом прекращения огня. Соответствующие усилия координируются с Азербайджаном и Россией,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в районах, подконтрольных Азербайджану, в настоящее время работают 2 команды саперов из 135 человек.

Также 15 групп турецких экспертов обучают азербайджанских военных, как правильно разминировать территории.

Обратите внимание! Армянская сторона уже заявила, что ее приоритетом является возврат территорий, которые забрал Азербайджан. Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе читайте здесь.