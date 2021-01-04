Глава Окружного административного суда Киева Вовк отказывается давать показания по делу о коррупции в судейской сфере. Он постоянно игнорирует допросы и даже бежал от детективов. Сам Вовк объясняет это своими конституционными правами.

Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук пожаловался на отказы Вовка. В интервью "Бабелю" он назвал причину, которой руководствуется глава ОАСК.

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По его словам, глава ОАСК Вовк не ходит на допросы, пользуясь правом Конституции не свидетельствовать против себя. Несмотря на это, прокуроры пытались через суд применить привод, но судьи отказали.

Вовк нагло себя ведет. Он не хотел давать показания и не дает их – ссылается на 63 статью Конституции,

– рассказал Грищук.

Он также добавил, что Национальное антикоррупционное бюро попросило генпрокурора Ирину Венедиктову продлить сроки досудебного расследования. Сам же Вовк заявил, что это ходатайство – это "манипуляция", а он и другие судьи "чисты перед законом".

Дело Павла Вовка: коротко