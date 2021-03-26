"Нафтогаз" заявив про можливі перебої з опаленням: під загрозою 15 регіонів
Через те, що виробники теплової енергії мають борги перед "Нафтогазом", опалювальний сезон може закінчитися зарання. Під загрозою окремі населені пункти у 15 областях.
Источник:"Нафтогаз"
Станом на 25 березня, кажуть у "Нафтогазі", 56 підприємств теплоенергетики не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків. Щоб отримати газ у квітні, ці компанії мають сплатити понад 820 мільйонів гривень.
Дізнайтеся Яка ціна на газ чекає споживачів "Нафтогазу" у квітні 2021
Боржники за газ
Борги виробників теплової енергії ставлять під загрозу тривання опалювального сезону у окремих населених пунктах 15 областей.
"Нафтогаз" опублікував перелік критичних боржників. Усе для того, щоб мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве підприємство теплокомуненерго.
Області, яким загрожує відключення
- Вінницька (Могилів-Подільський)
- Дніпропетровська (Дніпро, Межова, Кривий Ріг)
- Донецька (Краматорськ, Маріуполь)
- Житомирська (Малин, Новогуйвинське)
- Івано-Франківська (Калуш)
- Київська область (Біла Церква, Боярка, Буча, Ірпінь, Переяслав-Хмельницький, Чорнобиль, Чубинське, Щасливе)
- Львівська (Дрогобич)
- Миколаївська (Миколаїв)
- Одеська (Одеса, Іллічівськ, Молодіжне, Овідіополь, Таїрово, Хлібодарське)
- Сумська (Охтирка, Шостка)
- Харківська (Харків, Куп'янськ, Рогань)
- Хмельницька (Славута)
- Черкаська (Корсунь-Шевченківський, Сміла)
- Чернівецька (Чернівці)
З повним переліком і кількістю боргу можна ознайомитись за цим посиланням.
Нафтогаз закликає тепловиробників розрахуватися з боргами.
Ціна на газ на час карантину / Інфографіка 24 каналу
Поделиться новостью