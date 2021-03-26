"Нафтогаз" заявил о возможных перебоях с отоплением: под угрозой 15 регионов
Из-за того, что производители тепловой энергии имеют долги перед "Нафтогазом", отопительный сезон может закончиться. Под угрозой отдельные населенные пункты в 15 областях.
Источник:"Нафтогаз"
По состоянию на 25 марта, говорят в "Нафтогазе", 56 предприятий теплоэнергетики не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств. Чтобы получить газ в апреле, эти компании должны оплатить более 820 миллионов гривен.
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Должники за газ
Долги производителей тепловой энергии ставят под угрозу продолжающийся отопительный сезон в отдельных населенных пунктах 15 областей.
"Нафтогаз" опубликовал перечень критических должников. Все для того, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие теплокоммунэнерго.
Области, которым грозит отключение
- Винницкая (Могилев-Подольский)
- Днепропетровская (Днепр, Межевая, Кривой Рог)
- Донецкая (Краматорск, Мариуполь)
- Житомирская (Малин, Новогуйвинское)
- Ивано-Франковская (Калуш)
- Киевская область (Белая Церковь, Боярка, Буча, Ирпень, Переяслав-Хмельницкий, Чернобыль, Чубинское, Счастливое)
- Львовская (Дрогобич)
- Николаевская (Николаев)
- Одесская (Одесса, Ильичевск, Молодежное, Овидиополь, Таирово, Хлебодарское)
- Сумская (Ахтырка, Шостка)
- Харьковская (Харьков, Купянск, Рогань)
- Хмельницкая (Славута)
- Черкасская (Корсунь-Шевченковский, Смела)
- Черновицкая (Черновцы)
С полным перечнем и количеством долга можно ознакомиться по этой ссылке.
Нафтогаз призывает теплопроизводителей рассчитаться с долгами.
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