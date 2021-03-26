Из-за того, что производители тепловой энергии имеют долги перед "Нафтогазом", отопительный сезон может закончиться. Под угрозой отдельные населенные пункты в 15 областях.

По состоянию на 25 марта, говорят в "Нафтогазе", 56 предприятий теплоэнергетики не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств. Чтобы получить газ в апреле, эти компании должны оплатить более 820 миллионов гривен.

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Должники за газ

Долги производителей тепловой энергии ставят под угрозу продолжающийся отопительный сезон в отдельных населенных пунктах 15 областей.

"Нафтогаз" опубликовал перечень критических должников. Все для того, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие теплокоммунэнерго.

Области, которым грозит отключение

Винницкая (Могилев-Подольский)

Днепропетровская (Днепр, Межевая, Кривой Рог)

Донецкая (Краматорск, Мариуполь)

Житомирская (Малин, Новогуйвинское)

Ивано-Франковская (Калуш)

Киевская область (Белая Церковь, Боярка, Буча, Ирпень, Переяслав-Хмельницкий, Чернобыль, Чубинское, Счастливое)

Львовская (Дрогобич)

Николаевская (Николаев)

Одесская (Одесса, Ильичевск, Молодежное, Овидиополь, Таирово, Хлебодарское)

Сумская (Ахтырка, Шостка)

Харьковская (Харьков, Купянск, Рогань)

Хмельницкая (Славута)

Черкасская (Корсунь-Шевченковский, Смела)

Черновицкая (Черновцы)

С полным перечнем и количеством долга можно ознакомиться по этой ссылке.

Нафтогаз призывает теплопроизводителей рассчитаться с долгами.



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