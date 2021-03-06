"Нафтогаз" заявил, что не направлял заявок об отключении поставок газа ПАО "Донецкоблгаз". Компания подчеркнула, что нет таких полномочий в этом облгазов.

Что заявивили в "Нафтогазе"

Решение об отключении одобрил ПАО "Донецкоблгаз" самостоятельно. "Нафтогаз" призывает поставщика восстановить подачу газа для населения.

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Призываем прекратить нарушать "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды", воспользовавшись опытом регионов,

– заявили в компании.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и не платил ее.

Это привело к накоплению долга в 1,5 миллиарда гривен и снятию поставщика из реестров ПСО, как того требует закон.

"Необходимость направления соответствующего уведомления и его формулировку также диктует закон, который "Нафтогаз" строго выполняет. При этом заявок об отключении поставки компания ни разу не посылала", – отметили в компании.

Там добавили, что в течение всего отопительного сезона призвали местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа ОКП "Донецктеплокоммунэнерго".

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