Председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и "Надра Украины" 18 декабря подписали договор о купле-продаже доли в размере 99% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская". Это общество обладает правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке в Донецкой и Харьковской областях.

"Нафтогаз" станет владельцем Юзовской площади

Компания сможет стать окончательным владельцем участка после получения согласия Антимонопольного комитета Украины на концентрацию. Кроме того, "Нафтогаз" заключил договор о приобретении 1% уставного капитала ООО "Надра Юзовская", из-за чего компания станет единственным собственником. Об этом сообщили на сайте "Нафтогаз".

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В компании отметили, что после завершения официальных процедур "Нафтогаз" будет готов в кратчайшие сроки сдвинуть с места вопрос разработки Юзовской площади, который не решался годами.

С 2016 года мы предлагали Кабмину возобновить работы на Юзовке. Мы видим в этом участке потенциал для наращивания ресурсной базы углеводородов компании. Кроме того, имеем наработки и уникальную экспертизу, ведь ведем деятельность близко к этому участку,

– сказал руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Он добавил, что компании удалось сдвинуть с места замороженный в течение нескольких лет проект. Это будет иметь положительный эффект во многих направлениях:

создаст дополнительные рабочие места;

инициирует поступления в государственный и местные бюджеты;

стимулировать развитие приближенных к линии разграничения территорий;

будет способствовать развитию минерально-сырьевой базы и увеличению добычи углеводородов в Украине.