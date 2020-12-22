"Нафтогаз" нашел месторождение, которое может быть источником более 2 миллиардов кубометров газа
НАК "Нафтогаз" нашел новое ценное месторождение газа. Перспективные запасы Жемчужного превышают 2 миллиарда кубометров. Кроме того, в 2021 году компания надеется начать исследование шельфа и разработку Юзовки.
Итоги года и планы на будущее "Нафтогаза" обнародовали в фейсбуке компании.
Читайте также Украина готова прокачать больше российского газа, чем предусматривает контракт, – Оператор ГТС
В "Нафтогазе" определились со своей добывающей стратегией.
Какими будут приоритеты добычи газа
- новые большие участки с традиционным газом;
- газ из плотных пород;
- шельф Черного моря и Юзовская площадь.
Мы благодарны правительству за поддержку и надеемся, что уже в следующем (2021 – 24 канал) году сможем начать исследование шельфа и разработку Юзовки,
– уточняют в компании.
Чего уже удалось достичь
Поисковая скважина нового Жемчужного месторождения дала промышленный приток газа – почти 100 тысяч кубометров в сутки.
Сейчас разведанные запасы составляют 200 миллионов кубометров газа. В перспективе месторождение может быть источником более 2 миллиардов кубометров газа.
"В то же время Жемчужное – сложное месторождение. Газ там на значительных глубинах (более 6 000 метров) и в плотных горных породах", – поясняют в "Нафтогазе".
Для того, чтобы добраться к залежам, компания привлекала новейшее оборудование. Именно поисковая скважина на Жемчужном стала испытанием для нового станка Bentec.
Поделиться новостью