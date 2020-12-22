НАК "Нафтогаз" нашел новое ценное месторождение газа. Перспективные запасы Жемчужного превышают 2 миллиарда кубометров. Кроме того, в 2021 году компания надеется начать исследование шельфа и разработку Юзовки.

Итоги года и планы на будущее "Нафтогаза" обнародовали в фейсбуке компании.

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В "Нафтогазе" определились со своей добывающей стратегией.

Какими будут приоритеты добычи газа

новые большие участки с традиционным газом;

газ из плотных пород;

шельф Черного моря и Юзовская площадь.

Мы благодарны правительству за поддержку и надеемся, что уже в следующем (2021 – 24 канал) году сможем начать исследование шельфа и разработку Юзовки,

– уточняют в компании.

Чего уже удалось достичь

Поисковая скважина нового Жемчужного месторождения дала промышленный приток газа – почти 100 тысяч кубометров в сутки.

Сейчас разведанные запасы составляют 200 миллионов кубометров газа. В перспективе месторождение может быть источником более 2 миллиардов кубометров газа.

"В то же время Жемчужное – сложное месторождение. Газ там на значительных глубинах (более 6 000 метров) и в плотных горных породах", – поясняют в "Нафтогазе".

Для того, чтобы добраться к залежам, компания привлекала новейшее оборудование. Именно поисковая скважина на Жемчужном стала испытанием для нового станка Bentec.

Обратите внимание! Главы правления "Нафтогаза" и "Надра Украины" 18 декабря подписали договор о купле-продаже доли в размере 99% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская". Это общество обладает правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке в Донецкой и Харьковской областях.