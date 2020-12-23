Шевченковский суд Киева оставил под стражей майора, который в нетрезвом состоянии сбил курсанток военно-медицинской академии. Однако суд определил альтернативу залога в 168 тысяч гривен.

В то же время прокурор настаивала на содержании под стражей. Об этом сообщает "Судебный репортер".

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Как прошло судебное заседание

Суд исследовал письменные доказательства обвинения, в частности результаты судебно-медицинских экспертиз в отношении пострадавших девушек. Судьи потратили на приобщение и изучение доказательств примерно час и не успели перейти к допросу обвиняемого. Судья поставила вопрос меры пресечения.

Адвокат потерпевших сказал, что в случае освобождения Холодного из-под стражи есть риск его воздействия на потерпевших через других сотрудников академии, где учатся девушки.

Холодный возмутился такими предположениями и сказал, что не успел познакомиться с кем-нибудь в стенах академии. Обвиняемый в очередной раз подчеркнул, что признает свою вину и готов нести наказание. Но не согласен с гражданским иском о возмещении военному госпиталю 249 тысяч гривен на лечение девушек.

Обратите внимание! Ранее майор служил в военной части и только 13 августа 2020 года, то есть за две недели до инцидента, был переведен в академию на должность начальника курса факультета подготовки военных врачей.

Решение судьи

Суд принял решение оставить Холодного под стражей еще на 60 суток. В то же время суд дает возможность ему освободиться под залог в 168 тысяч гривен со сложением обязанностей:

сдать паспорт для выезда за границу,

прибывать к прокурору и в суд,

воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими.

Следующее заседание планируется 25 января.

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Что известно о наезде на студенток

25 августа 3 девушки находились возле административного здания на территории воинской части.

Пьяный майор на Toyota Prius начал пугать курсанток, направляя машину в их сторону. Девушки попытались забежать на лестницу, чтобы спастись от неадекватного мужчины, но он их достал и там.

В результате аварии двум курсанткам ампутировали по ноге, у другой – сломаны обе.

46-летнего военнслужащего Владимира Холодного задержали. Полицейские подтвердили, что у него есть звание майора, и он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Истории курсанток, которых сбил пьяный майор: смотрите видео