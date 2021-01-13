С 14 января метеорологи обещают значительное похолодание. Однако оно продлится недолго. Уже с 20 января в Украине ожидают потепление.

В северных областях – до 20 градусов мороза

С 14 января Украина окажется в поле повышенного давления, воздушные массы с севера принесут похолодание. Об этом информируют "Факты".

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По ночам температура понизится до отметок -13...-18 градусов, местами в северных областях будет до 21 градуса мороза, днем температура тоже будет достаточно низкой – -10...-16 градусов,

– рассказала заместительница начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Морозная погода будет держаться до 20 января

Морозная погода без осадков продержится до 19 января. Уже с 20 января будет потепление.

Синоптик Леонид Горбань обещает морозную погоду на чуть более долгий период – до 8 февраля. После этого столбики термометров поднимутся – однако показатели все равно будут со знаком "минус". До конца зимы метеорологи прогнозируют перепады температур и периодически мокрый снег.

ГСЧС предупреждает о метели и гололедице

Отметим, что 13 января в ГСЧС предупредили о значительном ухудшении погодных условий. В ряде областей – метели и гололедица на дорогах.



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