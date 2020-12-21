В Министерстве социальной политики получили 41 пакет с документами для страховых выплат семьям умерших от COVID-19 медиков. Из них профинансировали уже 33 пакета.

Вопрос о выплатах семьям медиков, умерших от COVID-19, сейчас остро стоит в Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский во время селекторного совещания, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Читайте также Сегодня в Украине начинается выплата компенсаций ФОП за карантин

По его словам, на самом деле в Украине есть много случаев смерти врачей от коронавируса, которые надо проверить. Однако для этого стоит упростить бюрократические процедуры.

Возможно, люди просто не знают, как подавать эти пакеты документов,

– предположил Зеленский.

К теме Зеленский в еще одном рейтинге стал политиком и неудачником года

Президент призвал предоставить членам семей погибших выплаты. Он также отметил, что надо не просто сидеть и ждать документы, но и способствовать налаживанию диалога с семьями медиков.