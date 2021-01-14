Надо ставить крест на адекватности главы ВАКС, – Шабунин о вечеринке Кивалова
Глава ВАКС Елена Танасевич точно не должна была присутствовать на вечеринке экс-регионала Сергея Кивалова. Более того, на вечеринке были скандальные судьи Александр Тупицкий и Павел Вовк, а сама Танасевич не признала, что развлекалась с коллегами – это неприемлемо и неадекватно.
Танасевич еще и использовала аппарат ВАКС для того, чтобы оправдать себя, что не менее отвратительно. Такое мнение высказал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в эфире 24 канала.
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"Как минимум, надо ставить крест на адекватности Танасевич. Я не знаю, чем надо было думать, чтобы пойти на собрание судебной мафии, где был, например, Тупицкий", – сказал Шабунин.
Может ли Танасевич оставаться на должности
Шабунин уверен, что Танасевич не может быть председателем ВАКС в дальнейшем. Однако проблема в том, что именно от коллектива суда зависит ее будущее, ведь они выбирают своего руководителя.
Для меня наиболее отвратительно в этой истории то, что она использует аппарат ВАКС в собственном "отбеливании". Было размещено ложь (о том, что Танасевич не было на вечеринке – 24 канал), она была на этой вечеринке,
– заверил Шабунин.
"После этого я не понимаю, как она может оставаться на посту главы суда. Этот вопрос к коллективу ВАКС, ведь они избирают председателя. Вопрос за ними", – подчеркнул он.
Почему не стоит считать ВАКС предателем
По словам Шабунина, в ВАКС работает 40 судей. Среди них есть и те, которые выносили важные решения по делу ОАСК. Именно эти решения позволяли следствию двигаться и проводить допросы и обыски.
Более того, несколько судей Антикоррупционного суда даже были наказаны Высшим советом правосудия за те решения, которые они выносили против интересов скандального Вовка. Есть только один судья, который выносил решение в пользу Вовка – Андрей Бицюк. Все публично его критиковали.
Как заверил Шабунин, относительно дела Вовка есть:
- профессиональные судьи, которые выносили правильные решения, и за это их наказывала судебная мафия;
- 2 судей, вели себя неадекватно: Бицюк и Танасевич.
"Я о том, чтобы не смешивать все ВАКС к странным судьям и их поведению", – подытожил Шабунин.
Вечеринка у Кивалова: что известно
- В СМИ появилась информация о том, что председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич 23 декабря развлекалась на предновогодней вечеринке. Скандал разгорелся, ведь организовал празднование бывший регионал Сергей Кивалов.
- Также на вечеринке были скандальные судьи Вовк и Алесандр Тупицкий.
- Действо происходило в киевском представительстве Одесской юридической академии. Там прокомментировали ситуацию – заявили, что не знали о праздновании.
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