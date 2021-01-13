Все претенденты на должности в органах государственной власти должны сдать экзамен по украинскому языку. Кроме того, будущие чиновники должны получить сертификат об уровне владения государственным языком.

Такие экзамены есть в каждой стране. Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал в интервью Укринформу.

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Это абсолютно нормально, когда государственный служащий, поступая на государственную службу, имеет в своем резюме информацию об уровне владения и серийных номерах сертификата государственного образца,

– подчеркнул Кремень.

Кроме того, он отметил, что люди, работа которых связана с международной деятельностью, должны предоставить сертификаты об уровне владения определенными иностранными языками.

Кремень признался, что и сам готов сдать экзамен по украинскому.

Что известно об экзамене по украинскому для госслужащих

16 июля 2021 года вступит в силу норма закона о языке, согласно которой все претенденты на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должны сдать экзамен по украинскому.

Прежде всего экзамен будут сдавать министры, чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры.