Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз Украина" в 2019 году был очень убыточным. Из-за публичной критики отношения с директором Андреем Коболевым ухудшились.

Нужно разделять частную и профессиональную жизнь. Об этом Юрий Витренко сказал в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

Полное интервью читайте здесь Долларовый миллионер в Кабмине: Юрий Витренко дал откровенное интервью о своем назначении

"Я требователен. Я хотел, чтобы "Нафтогаз" по другим направлениям тоже имел достижения. У Коболева роль была совсем другой, он скорее политический назначенец, чиновник", – сказал он.

По его словам, он понимает Андрея Коболева, ведь всегда неприятно, когда коллега и добрый друг публично критикует и называет проблемы компании.

Ненормальной является ситуация, когда "Нафтогаз" даже в 2019 году был убыточным. Да, я критиковал, да, я давил, так, это ухудшало наши личные отношения,

– отметил Витренко.

Также добавил: "Есть ситуации, когда профессиональные отношения, не то чтобы важнее личных, но нужно говорить правду. Если нет правды, тогда менеджеры и топменеджеры не знают, как эффективно управлять. Вот в чем проблема. Проблема нашего конфликта в том, что он сугубо профессиональный".

Что известно о Юрии Витренко и Андрее Коболеве? Юрий Витренко проработал в компании "Нафтогаз Украина" 18 лет. В ноябре 2018 года его назначили на должность исполнительного директора. Однако 17 июля 2020 года его уволили, якобы из-за сокращения должности. Он является ключевой фигурой в газовой войне с Россией. Самым главным достижением является победа в арбитраже против "Газпрома" в Стокгольме.



Андрей Коболев с марта 2014 года занимает должность главы правления НАК "Нафтогаз Украина". За это время он попадал в немало скандалов, большинство которых касались его огромной зарплаты.

Почему "Нафтогаз" стал убыточным

Исполняющий обязанности министра энергетики пояснил, что "Нафтогаз" – это не бизнес-компания и большинство людей, в частности Коболев, не являются бизнесменами. Они не умеют зарабатывать деньги для компании и страны, это политические назначенцы, которые могут о чем-то договариваться, а зарабатывать деньги – это сложно.

"Сейчас многого не хватает. Например, "Нафтогаз" – это компания, которая добывает газ, это основное направление деятельности. Однако в то же время в наблюдательном совете нет ни одного специалиста, который имел бы нефтегазовое образование и опыт работы именно в добыче", – сказал политик.

Смотрите полное интервью с Юрием Витренко на 24 канале: