Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ежедневно работает для сдвига переговоров с Россией с мертвой точки. По его словам, деоккупация наших территорий станет возможной при условии постоянной работы над этим вопросом.

Я не верил в возвращение Сенцова, – Кулеба

Министр иностранных дел заявил, что раньше не верил, что президент России Владимир Путин отпустит украинского политзаключенного Олега Сенцова. Впрочем, это стало возможным. То же касается и мира на Донбассе. Об этом Кулеба сказал в интервью ТСН.

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Можно не верить, что это возможно. Но задача украинской дипломатии заключается в том, чтобы создавать в определенные моменты истории такие условия, когда будет происходить движение вперед,

– пояснил министр.

Результатов работы нет

Он добавил, что сейчас очень трудно и нет ярких результатов. Но власть ежедневно работает над тем, чтобы создать условия "для больших результатов, которые отвечают интересам Украины".

"Президент этим занимается, Андрей Ермак этим занимается, Леонид Кравчук, Алексей Резников и команда ТКГ работают. Мы над этим работаем", – подчеркнул Кулеба.

Он добавил: "Иногда, это все напоминает театр абсурда, когда пытаешься пробить эту стену. Иногда опускаются руки. Но ты утром встаешь, поднимаешь руки и снова идешь в эту историю. Потому что нет ей альтернатив. Я хочу, чтобы мы никогда не говорили, что нас завели в тупик, или мы сами зашли в тупик. Мы должны долбить эту скалу, как написал классик, до победы".

Обратите внимание! Последний раз встреча "нормандской четверки" состоялась 9 декабря 2019 года. Тогда стороны договорились о проведении новой встречи – в апреле 2020 года. Впрочем, ее так и не провели из-за пандемии коронавируса, а также из-за невыполнения договоренностей.