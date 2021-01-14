Надо чувствовать предел, – Рыбачук о роскошном отдыхе Тупицкого
Временно отстраненного от обязанностей председателя Конституционного суда Александра Тупицкого заметили на роскошном курорте в Дубае. Однако общество резко отреагировало на такие новогодне-рождественские каникулы судьи.
Политик или государственный служащий должен чувствовать связь с обществом и чувствовать предел. Такое мнение в эфире программы "69" на 24 канале озвучил Олег Рыбачук.
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"Даже если у вас есть деньги, посмотрите, что делают западные миллиардеры, которые сотни миллиардов отдают на благотворительность или детям, у них своя воображение. Даже если наши чиновники могут себе позволить такой отдых, то им же ничего не случится, если они будут меньше шиковать?", – подчеркнул он.
По его словам, общество требует справедливости, поэтому для Александра Тупицкого и других судей ситуация является очень опасной. И добавил, что Украине не обойтись без судебной реформы.
Отдых Тупицкого в Дубае: смотрите видео
Что известно об отдыхе Тупицкого
- Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий отдыхал в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. В сети писали, что он проживал в королевской вилле, которая сутки стоила 300 тысяч гривен.
- Однако позже в КСУ опровергли эту информацию и заявили, что за весь отдых с семьей Тупицкий выложил менее 250 тысяч гривен.
- После отдыха журналисты ждали Тупицкого на первом этаже аэропорта Борисполя, однако он покинул здание через верхний этаж.
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