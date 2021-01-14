Временно отстраненного от обязанностей председателя Конституционного суда Александра Тупицкого заметили на роскошном курорте в Дубае. Однако общество резко отреагировало на такие новогодне-рождественские каникулы судьи.

Политик или государственный служащий должен чувствовать связь с обществом и чувствовать предел. Такое мнение в эфире программы "69" на 24 канале озвучил Олег Рыбачук.

К теме Роскошный отдых в Дубае: в КСУ рассказали, сколько заплатил Тупицкий – фото

"Даже если у вас есть деньги, посмотрите, что делают западные миллиардеры, которые сотни миллиардов отдают на благотворительность или детям, у них своя воображение. Даже если наши чиновники могут себе позволить такой отдых, то им же ничего не случится, если они будут меньше шиковать?", – подчеркнул он.

Справка. Доход Александра Тупицкого в декабре составил 433 538,60 гривны.

По его словам, общество требует справедливости, поэтому для Александра Тупицкого и других судей ситуация является очень опасной. И добавил, что Украине не обойтись без судебной реформы.

Отдых Тупицкого в Дубае: смотрите видео

Что известно об отдыхе Тупицкого