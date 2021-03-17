В Украине с 17 марта начали действовать новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. В МВД надеются, что это поможет уменьшить количество смертей в ДТП на 10 – 15%.

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко рассказал, что в течение 2020 года на украинских дорогах погибли более 3,5 тысяч украинцев. В то же время он заявил, что в тех местах, где есть камеры автоматической фотофиксации, аварийность уменьшилась в 3 раза.

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Как отметил Мартыненко, сейчас камеры есть в Киевской и Львовской областях и в Киеве. Однако в 2021 году на дорогах Украины намерены установить 220 дополнительных камер для фиксации правонарушений.

Мы надеемся, что на 10 – 15% уменьшится смертность на дорогах,

– подчеркнул Мартыненко.

Замминистра отметил, что Нацполиция также будет использовать автофантомы. Во время движения авто они смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения и скоростного режима.

Как рассказал Мартыненко, потом водители будут нести за это ответственность.

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Замминистра также отметил, что пока неизвестно, в каких именно городах установят камеры. По его словам, все зависит от бюджета, так как закупка камер возложена на местные бюджеты.

Впрочем, Мартыненко предположил, что в первую очередь их будут устанавливать на участках дорог, где есть наибольшая аварийность.

Мартыненко рассказал о новых штрафах на дорогах: смотрите видео

Новые штрафы на дорогах: что известно