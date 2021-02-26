Украинца Ивана Яцкина удерживают в московском СИЗО за якобы "госизмену". Адвокат узника Кремля рассказал о случаях пыток его подзащитного.

Во время встречи адвокат Николай Полозов рассказал уполномоченному Верховной Рады по правам человека о грубом нарушении прав его подзащитного, украинца Ивана Яцкина, которого удерживают в московском СИЗО "Лефортово".

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Над заключенным в России украинцем издеваются

Защитник отметил, что на днях работники СИЗО держали гражданина Украины примерно час на морозе -14 градусов без сезонной одежды и обуви.

В результате это нанесло вред здоровью Яцкина. Полозов предполагает, что, вероятно, его подзащитный получил обморожение нижних конечностей, однако точно можно будет сказать только после обследования врачом.

Но следователь и руководство учреждения проигнорировали потребность в экстренном медицинском обследовании.

Кроме того, адвокат рассказал, что такое поведение работников СИЗО "Лефортово" вызвало то, что украинец накануне надел футболку с украинской символикой.

Что об этом говорит Денисова

Уполномоченная по правам человека Украины отметила, что такие действия приравнивают к пыткам и бесчеловечному обращению и нарушают статью 17 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, а также статьи Европейской конвенции по правам человека.

Об этом Денисова намерена проинформировать Верховного комиссара ООН по правам человека и других европейских коллег. Денисова также обратилась к Уполномоченному по правам человека в России с требованием срочной отреагировать на ситуацию с Иваном яцкиным.

Адвокат Полозов также выступил с обращением к Татьяне Москальковой с требованием срочно принять соответствующие меры реагирования по восстановлению прав Ивана Яцкина, а также безотлагательно оказать ему медицинскую помощь.

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