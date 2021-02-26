Держали на морозе: над украинцем Яцкиным издеваются в российской тюрьме, – адвокат
Украинца Ивана Яцкина удерживают в московском СИЗО за якобы "госизмену". Адвокат узника Кремля рассказал о случаях пыток его подзащитного.
Источник:Телеграм Людмилы Денисовой
Во время встречи адвокат Николай Полозов рассказал уполномоченному Верховной Рады по правам человека о грубом нарушении прав его подзащитного, украинца Ивана Яцкина, которого удерживают в московском СИЗО "Лефортово".
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Над заключенным в России украинцем издеваются
Защитник отметил, что на днях работники СИЗО держали гражданина Украины примерно час на морозе -14 градусов без сезонной одежды и обуви.
В результате это нанесло вред здоровью Яцкина. Полозов предполагает, что, вероятно, его подзащитный получил обморожение нижних конечностей, однако точно можно будет сказать только после обследования врачом.
Но следователь и руководство учреждения проигнорировали потребность в экстренном медицинском обследовании.
Кроме того, адвокат рассказал, что такое поведение работников СИЗО "Лефортово" вызвало то, что украинец накануне надел футболку с украинской символикой.
Что об этом говорит Денисова
Уполномоченная по правам человека Украины отметила, что такие действия приравнивают к пыткам и бесчеловечному обращению и нарушают статью 17 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, а также статьи Европейской конвенции по правам человека.
Об этом Денисова намерена проинформировать Верховного комиссара ООН по правам человека и других европейских коллег. Денисова также обратилась к Уполномоченному по правам человека в России с требованием срочной отреагировать на ситуацию с Иваном яцкиным.
Адвокат Полозов также выступил с обращением к Татьяне Москальковой с требованием срочно принять соответствующие меры реагирования по восстановлению прав Ивана Яцкина, а также безотлагательно оказать ему медицинскую помощь.
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Что известно о заключении Яцкина
- Российские спецслужбы в октябре 2019 года задержали и тайно вывезли из оккупированного Крыма Ивана Яцкина.
- Мужчину обвинили бы в "госизмене", мол он "шпионил в пользу Украины".
- Николай Полозов надеется на помощь Украины в его освобождении.
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