Над Донбассом запустили красно-черный флаг: яркие фото
Возле Марьинки 13 марта в небо запустили огромный красно-черный украинский флаг. Это сделали волонтеры вместе с военными и переселенцами.
Источник:"Последний Блокпост"
Флаг имел в ширину аж 12 метров. Его символически понесли в небо сине-желтые шарики.
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Акцию посвятили ко Дню украинского добровольца, который отмечают 14 марта.
Заметим, в конце февраля украинский флаг также запустили в сторону оккупированного Крыма. Флаг расписали посланиями для жителей полуострова.
Волонтеры запускают флаг / Фото "Последний блокпост"
Флаг в небе / Фото " Последний блокпост"
День добровольца: как празднуют в Украине
- К празднику президент Владимир Зеленский отметил украинских добровольцев наградами. Орден "За мужество" III степени получат 67 защитников, среди них 64 – посмертно.
- Другие политики и известные украинцы также поздравили добровольцев, отметив, что они – символ отваги и героизма.
- По всей Украине воинов почтили маршами, возложением цветов и концертами.
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День добровольца в Украине, смотрите видео:
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