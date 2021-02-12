Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина". Причина – высказывания в его эфире со стороны экс-нардепа и лидера запрещенной Коммунистической партии Петра Симоненко.

Речь идет об эфире от 29 января. Также Эта передача выходила в повторах 30 (дважды) и 31 января.

Предыдущий похожий случай Нацсовет проверит "112 канал" из-за высказывания Симоненко о гражданской войне

На что тогда были направлены заявления Симоменко

Компрометацию Вооруженных сил Украины, других вооруженных формирований и политического руководства Украины.

Создание панических настроений.

Обострение и дестабилизацию общественно-политической ситуации.

Создание дополнительной напряженности в обществе и протестных настроений среди граждан.

Разжигание национальной розни.

Вывод Нацсовета

Не было альтернативного взгляда на вопрос, который является чувствительным для национальной безопасности Украины и обеспечения прав и свобод граждан Украины.

Ведущие передачи не опровергли и не отнеслись критически ни к одному высказыванию политика.

В повторе передача вышла в эфир без изменений или редакционной модерации. Хотя у редакции была возможность проверить достоверность распространенной информации.

Редакция обязана не пускать в эфире те суждения, которые имеют признаки призывов к разжиганию вражды. Поскольку это нарушает закон о телевидении и радиовещании.

Таким образом, во время проверки ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ" будет выяснено, соблюдал ли вещатель требования законодательства. Проверка будет проведена в период с 26 февраля по 12 марта 2021 года,

– добавили представители госрегулятора.

Кстати Обратится в суд: Нацсовет хочет аннулировать лицензию ZIK

Что этому предшествовало



Санкции против Тараса Козака и каналов Медвечука / инфографика 24 канала