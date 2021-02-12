Нацсовет снова взялся за канал "112 Украина" из-за Симоненко: детали
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина". Причина – высказывания в его эфире со стороны экс-нардепа и лидера запрещенной Коммунистической партии Петра Симоненко.
Речь идет об эфире от 29 января. Также Эта передача выходила в повторах 30 (дважды) и 31 января.
Предыдущий похожий случай Нацсовет проверит "112 канал" из-за высказывания Симоненко о гражданской войне
На что тогда были направлены заявления Симоменко
- Компрометацию Вооруженных сил Украины, других вооруженных формирований и политического руководства Украины.
- Создание панических настроений.
- Обострение и дестабилизацию общественно-политической ситуации.
- Создание дополнительной напряженности в обществе и протестных настроений среди граждан.
- Разжигание национальной розни.
Вывод Нацсовета
- Не было альтернативного взгляда на вопрос, который является чувствительным для национальной безопасности Украины и обеспечения прав и свобод граждан Украины.
- Ведущие передачи не опровергли и не отнеслись критически ни к одному высказыванию политика.
- В повторе передача вышла в эфир без изменений или редакционной модерации. Хотя у редакции была возможность проверить достоверность распространенной информации.
- Редакция обязана не пускать в эфире те суждения, которые имеют признаки призывов к разжиганию вражды. Поскольку это нарушает закон о телевидении и радиовещании.
Таким образом, во время проверки ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ" будет выяснено, соблюдал ли вещатель требования законодательства. Проверка будет проведена в период с 26 февраля по 12 марта 2021 года,
– добавили представители госрегулятора.
Кстати Обратится в суд: Нацсовет хочет аннулировать лицензию ZIK
Что этому предшествовало
- 2 февраля на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Президент Зеленский подписал указ.
- Санкции касаются еще и компаний, которым принадлежат телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK.
- Срок действия ограничений – 5 лет.
- Козак – бизнес-партнер Медведчука, и, согласно расследованиям активистов, говорится фактически о компаниях, принадлежащих куму Путина.
- Как удалось выяснить украинским спецслужбам, каналы Медведчука получали деньги из России. Финансировала их компания "Донские угли", работающая на оккупированной Луганщине.
- Единственным, кто из СНБО не поддержал вышеупомянутые санкции, был спикер Рады Дмитрий Разумков. Свое решение он объяснил тем, что санкции против вещателей – это плохо, независимо от того, чьи они.
Санкции против Тараса Козака и каналов Медвечука / инфографика 24 канала
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