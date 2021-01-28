Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку пророссийского телеканала НАШ. Все из-за обвинений экс-регионалки Елены Бондаренко украинской армии.

Источник: Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания

С соответствующим обращением в Нацсовет обратилась Служба безопасности Украины. Проверку проведут в период с 12 – 25 февраля 2021 года.

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Почему Нацсовет проверит телеканал НАШ

15 января в эфире телеканала выступала одиозная экс-депутат Бондаренко отрицала участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил России.

Высказывания, прозвучавшие в тот день в эфире, имеют признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы пропаганды разжигания национальной розни и ненависти,

– сообщили в ведомстве.

В целом ведущие и гостья обсуждали ситуацию на востоке Украины. Слова Бондаренко были провокационными и оскорбительными.

Бондаренко обвиняет ВСУ и защищает российскую армию: видео

Что Бондаренко сказала о ВСУ

Скандальная бывшая нардеп заявила, что власти, мол, использовали ВСУ против мирного населения.

Вы понимаете, что украинскую армию сделали преступницей? Те, что носят погоны, по морали и закону – это преступники в нашей стране,

– заявила Бондаренко.

Кроме того, она подчеркнула, что доказать присутствие регулярных российских войск на Донбассе якобы невозможно.

Какой была реакция ведущих

"Сотрудники телеканала не пытались сбалансировать однобокость и предвзятость высказанной позиции, телерадиоорганизация не предоставила альтернативной точки зрения по вопросу, который является актуальным и чувствительным для национальной безопасности Украины", – подчеркнули в Нацсовете.

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Реакция ведущих программы была направлена не на пресечение правонарушения, а "притворной, лишь для того, чтобы показать, что определенная реакция была".

Обратите внимание! Владельцем телеканала НАШ является пророссийские бывший нардеп Евгений Мураев. В эфире канала неоднократную звучали антиукраинские высказывания. Ранее Нацсовет уже осуществлял проверку медиа.

"Вы знаете нашу интересную предысторию отношений с Нацсоветом телевидения и радиовещания, я вынужден сделать это предостережение – то, что вы только что сказали, является, безусловно, вашим мнением. Потому что, как пишут, прозвучало в эфире то-то, а ведущие на это не отреагировали. Вот мы и отреагировали", – сказал ведущий программы.

Заметим, журналисты просто молчали пока Бондаренко обвиняла украинскую армию.