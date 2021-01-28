Нацсовет проведет проверку телеканала НАШ после высказываний Бондаренко о ВСУ
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку пророссийского телеканала НАШ. Все из-за обвинений экс-регионалки Елены Бондаренко украинской армии.
Источник: Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания
С соответствующим обращением в Нацсовет обратилась Служба безопасности Украины. Проверку проведут в период с 12 – 25 февраля 2021 года.
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Почему Нацсовет проверит телеканал НАШ
15 января в эфире телеканала выступала одиозная экс-депутат Бондаренко отрицала участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил России.
Высказывания, прозвучавшие в тот день в эфире, имеют признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы пропаганды разжигания национальной розни и ненависти,
– сообщили в ведомстве.
В целом ведущие и гостья обсуждали ситуацию на востоке Украины. Слова Бондаренко были провокационными и оскорбительными.
Бондаренко обвиняет ВСУ и защищает российскую армию: видео
Что Бондаренко сказала о ВСУ
Скандальная бывшая нардеп заявила, что власти, мол, использовали ВСУ против мирного населения.
Вы понимаете, что украинскую армию сделали преступницей? Те, что носят погоны, по морали и закону – это преступники в нашей стране,
– заявила Бондаренко.
Кроме того, она подчеркнула, что доказать присутствие регулярных российских войск на Донбассе якобы невозможно.
Какой была реакция ведущих
"Сотрудники телеканала не пытались сбалансировать однобокость и предвзятость высказанной позиции, телерадиоорганизация не предоставила альтернативной точки зрения по вопросу, который является актуальным и чувствительным для национальной безопасности Украины", – подчеркнули в Нацсовете.
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Реакция ведущих программы была направлена не на пресечение правонарушения, а "притворной, лишь для того, чтобы показать, что определенная реакция была".
"Вы знаете нашу интересную предысторию отношений с Нацсоветом телевидения и радиовещания, я вынужден сделать это предостережение – то, что вы только что сказали, является, безусловно, вашим мнением. Потому что, как пишут, прозвучало в эфире то-то, а ведущие на это не отреагировали. Вот мы и отреагировали", – сказал ведущий программы.
Заметим, журналисты просто молчали пока Бондаренко обвиняла украинскую армию.
Кто такая Елена Бондаренко
Пророссийская чиновница долгое время была одной из ключевых спикеров "Партии регионов". Она голосовала за "диктаторские законы" 16 января. Бондаренко баллотировалась на выборах в Верховную Раду в 2019 году, но не прошла.
Кроме того, она заявляла, что на Донбассе, мол, происходит "гражданская война".
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