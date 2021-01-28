Нацсовет призвал СБУ отреагировать на возмутительные заявления Герман на одном из телеканалов
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в СБУ с просьбой отреагировать на заявления Анны Герман на одном из телеканалов Виктора Медведчука. В частности, она опровергла внешнюю агрессию против Украины.
Источник: 24 канал
Член Нацсовета Максим Оноприенко на заседании регуляторного органа отметил, что Герман во время прямого эфира назвала агрессию в отношении Украины ложной. Бывшая пресс-секретарь президента-беглеца Виктора Януковича также призвала Вооруженные Силы Украины бороться против внутреннего терроризма, который она назвала настоящим врагом.
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По мнению Оноприенко, некоторые зрители могут воспринять такие заявления как призыв к вооруженному восстанию с участием или поддержкой ВСУ.
Герман призвала объединиться фактически против лиц, принимавших участие в Революции Достоинства, которые, по ее мнению, совершили государственный переворот,
– отметил член Нацсовета.
Как отметил Оноприенко, высказывания Герман можно расценивать как призыв к насилию и национальному противостоянию. Он отметил, что это ставит под угрозу национальную безопасность Украины.
Из-за этого Нацсовет просит Службу безопасности Украины принять необходимые меры для защиты национального информационного пространства.
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Выступление Герман: что известно
- Анна Герман 21 января 2021 г дамв эфире одного из телеканалов Виктора Медведчука публично призвала почтить память боевиков.
- Экс-советница президента-беглеца Януковича также заявила, что коллаборационисты также являются для государства "своими" людьми.
- Этот инцидент возмутил значительное количество украинцев. В частности, свое недовольство люди выражали в соцсетях.
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