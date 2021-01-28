Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в СБУ с просьбой отреагировать на заявления Анны Герман на одном из телеканалов Виктора Медведчука. В частности, она опровергла внешнюю агрессию против Украины.

Источник: 24 канал

Член Нацсовета Максим Оноприенко на заседании регуляторного органа отметил, что Герман во время прямого эфира назвала агрессию в отношении Украины ложной. Бывшая пресс-секретарь президента-беглеца Виктора Януковича также призвала Вооруженные Силы Украины бороться против внутреннего терроризма, который она назвала настоящим врагом.

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По мнению Оноприенко, некоторые зрители могут воспринять такие заявления как призыв к вооруженному восстанию с участием или поддержкой ВСУ.

Герман призвала объединиться фактически против лиц, принимавших участие в Революции Достоинства, которые, по ее мнению, совершили государственный переворот,

– отметил член Нацсовета.

Как отметил Оноприенко, высказывания Герман можно расценивать как призыв к насилию и национальному противостоянию. Он отметил, что это ставит под угрозу национальную безопасность Украины.

Из-за этого Нацсовет просит Службу безопасности Украины принять необходимые меры для защиты национального информационного пространства.

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