Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просит Окружной административный суд города Киева отменить ліцензіцю для "112 Украина". В ОАСК сейчас поступило 3 иска, в которых, в частности, говорится о назначении в разный период соответствующих проверок.

ОАСК решает вопрос об открытии производства по данным административным искам. В нем просят об аннулировании лицензии на вещание.

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Причины иска

Как отмечает истец, существует несколько причин, в частности:

непредоставление лицензиатом в полном объеме документов, необходимых для осуществления безвыездной проверки;

документы не предоставили в срок, определенный решением Нацсовета о назначении такой проверки;

это можно расценивать как отказ лицензиата в ее проведении;

по закону – основание для обращения в суд об аннулировании лицензии на вещание.

Предыдущий скандал между "112" и Нацсоветом

В 2019 году Нацсовет более года не рассматривал вопрос о продлении срока действия цифровых лицензий компаний из группы "112 Украина", потому что действовал запрет суда. 26 сентября 2019 Нацсовет таки отказался продлевать лицензию телеканала "112 Украина" на цифровое вещание.

Тогда телеканал "112 Украина" не согласился с этим решением и планировал подавать иск в суд. На "112 Украина" заявили, что у некоторых членов Нацсовета с июля 2019 года закончились полномочия, поэтому они не могут принимать такие решения. Впрочем ОАСК отказался удовлетворить требование телеканала "112 Украина" остановить решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания относительно отмены цифровой лицензии канала.

Блокировка "112 Украина": кратко