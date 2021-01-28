Нацсовет оштрафовал "112 канал" за разжигание вражды и пророссийскую риторику
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверил материалы телеканала "112 Украина". Как следствие – они получили предупреждение и штраф.
Источник: Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания
Наказание должны взыскать в размере 25% суммы лицензионного сбора. Накануне регулятор объявил предупреждение телеканалу Медведчука за показ российского мультика.
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За что оштрафовали
Пророссийский спутниковый телеканал наказали за распространение в его эфире пропагандистских высказываний, содержащих призывы к развязыванию агрессивной войны. А также за разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.
Они звучали из уст гостей, которых приглашали в передаче. Среди них:
- Вадим Рабинович,
- Елена Лукаш,
- Наталия Королевская,
- Андрей Пальчевский,
- Виктор Медведчук,
- Оксана Волошина и другие.
В выступлениях также есть умышленное нагнетание ситуации, искажение фактов и запугивание. Участники эфире манипулировали словами о намерениях убийств людей.
Они имеют признаки, основанные на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения неполной или предвзятой информации,
– отметили в Нацсовете.
Кроме того, навешивали безосновательные пропагандистские ярлыки. Это недопустимо в условиях войны, убеждены в Нацсовете.
К тому же, выявили многочисленные нарушения законов Украины, в частности "Об информации". Внеплановую выездную проверку провели 22 января. Регулятор проверил ряд эфиров за 2019 год.
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