Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверил материалы телеканала "112 Украина". Как следствие – они получили предупреждение и штраф.

Источник: Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания

Наказание должны взыскать в размере 25% суммы лицензионного сбора. Накануне регулятор объявил предупреждение телеканалу Медведчука за показ российского мультика.

Обратите внимание Нацсовет объявил предупреждение "112 каналу": подробности инцидента

За что оштрафовали

Пророссийский спутниковый телеканал наказали за распространение в его эфире пропагандистских высказываний, содержащих призывы к развязыванию агрессивной войны. А также за разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Они звучали из уст гостей, которых приглашали в передаче. Среди них:

Вадим Рабинович,

Елена Лукаш,

Наталия Королевская,

Андрей Пальчевский,

Виктор Медведчук,

Оксана Волошина и другие.

В выступлениях также есть умышленное нагнетание ситуации, искажение фактов и запугивание. Участники эфире манипулировали словами о намерениях убийств людей.

Они имеют признаки, основанные на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения неполной или предвзятой информации,

– отметили в Нацсовете.

Кроме того, навешивали безосновательные пропагандистские ярлыки. Это недопустимо в условиях войны, убеждены в Нацсовете.

К тому же, выявили многочисленные нарушения законов Украины, в частности "Об информации". Внеплановую выездную проверку провели 22 января. Регулятор проверил ряд эфиров за 2019 год.

Обратите внимание! "112 Украина" принадлежит нардепу от "ОПЗЖ" и правой руке Виктора Медведчука Тарасу Козаку. Кроме этого, под контролем Медведчука находятся еще 2 телеканала – NewsOne и ZIK.



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