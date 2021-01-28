Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірила матеріали телеканалу "112 Україна". Як наслідок – вони отримали попередження і штраф.

Джерело: Нацрада з питань телебачення і радіомовлення

Покарання мають стягнути у розмірі 25% суми ліцензійного збору. Напередодні регулятор оголосив попередження телеканалу Медведчука за показ російського мультика.

Зверніть увагу Нацрада оголосила попередження "112 каналу": подробиці інциденту

За що оштрафували

Проросійський супутниковий телеканал покарали за поширення в його ефірі пропагандистських висловлювань, що містять заклики до розв'язування агресивної війни. А також за розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Вони звучали із вуст гостей, яких запрошували у передачі. Серед них:

Вадим Рабінович,

Олена Лукаш,

Наталія Королевська,

Андрій Пальчевський,

Віктор Медведчук,

Оксана Волошина та інші.

У виступах також є навмисне нагнітання ситуації, спотворення фактів і залякування. Учасники ефірі маніпулювали словами про наміри вбивств людей.

Вони мають ознаки таких, що базуються на упередженості, маніпулюванні суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення неповної або упередженої інформації,

– зазначили у Нацраді.

Крім того, навішували безпідставні пропагандистські ярлики. Це неприпустимо в умовах війни, переконані у Нацраді.

До цього ж, виявили численні порушення законів України, зокрема "Про інформацію". Позапланову виїзну перевірку провели 22 січня. Регулятор перевірив низку ефірів за 2019 рік.