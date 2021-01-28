Нацрада оштрафувала "112 канал" за розпалювання ворожнечі та проросійську риторику
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірила матеріали телеканалу "112 Україна". Як наслідок – вони отримали попередження і штраф.
Джерело: Нацрада з питань телебачення і радіомовлення
Покарання мають стягнути у розмірі 25% суми ліцензійного збору. Напередодні регулятор оголосив попередження телеканалу Медведчука за показ російського мультика.
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За що оштрафували
Проросійський супутниковий телеканал покарали за поширення в його ефірі пропагандистських висловлювань, що містять заклики до розв'язування агресивної війни. А також за розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.
Вони звучали із вуст гостей, яких запрошували у передачі. Серед них:
- Вадим Рабінович,
- Олена Лукаш,
- Наталія Королевська,
- Андрій Пальчевський,
- Віктор Медведчук,
- Оксана Волошина та інші.
У виступах також є навмисне нагнітання ситуації, спотворення фактів і залякування. Учасники ефірі маніпулювали словами про наміри вбивств людей.
Вони мають ознаки таких, що базуються на упередженості, маніпулюванні суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення неповної або упередженої інформації,
– зазначили у Нацраді.
Крім того, навішували безпідставні пропагандистські ярлики. Це неприпустимо в умовах війни, переконані у Нацраді.
До цього ж, виявили численні порушення законів України, зокрема "Про інформацію". Позапланову виїзну перевірку провели 22 січня. Регулятор перевірив низку ефірів за 2019 рік.
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