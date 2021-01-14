Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу NewsOne внеплановую проверку. Будут проверять на соблюдение законодательных норм, в том числе и наличие призывов к вражде.

Проверка будет безвыездной. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

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Какие основания

Дело в том, что в эфире телеканала за 4 января 2021 года вышла передача с участием Заслуженного журналиста Украины, телеведущего, аналитика Вячеслава Пиховшека. Он говорил о том, что надо защитить русскоязычное население.

Также негативно высказывался о той части населения страны, которая считает себя принадлежащей к украинской нации.

Регулятор заявляет, что в высказываниях Пиховшека есть такие признаки:

призывы к ненависти и нетерпимости;

разжигание межнациональной розни, в том числе через призывы к созданию неправовым способом организаций по признакам агрессивного противопоставления русскоязычного общества всем другим социальным и языковым группам, которые проживают в Украине.

К тому же во время передачи ни ведущая, ни другие работники никак не отреагировали на правонарушение в прямом эфире. Официальных извинений также не было.

Субъективное, политически предвзятое и негативное освещение ситуации с вопросами функционирования и использования украинского и русского языков в Украине в этом случае может свидетельствовать не только о сознательной позиции журналиста Пиховшека, но и редакционной политике канала,

– говорится в сообщении.

Внеплановая невыездная проверка состоится в период с 8 по 19 февраля 2021 года.

Обратите внимание! NewsOne принадлежит нардепу от "ОПЗЖ" и правой руке Виктора Медведчука Тарасу Козаку. Кроме этого, под контролем Медведчука находятся еще два телеканала – "112 Украина" и ZIK.



В конце 2020 года Национальный совет по вопросам радиовещания и телевидения уже штрафовал на 105 тысяч 625 гривен телеканал NewsOne. Произошло это из-за рассказа ведущего телеканала Руслана Коцаба о том, что войну на Донбассе якобы "развязала Украина".