Канал Медведчука NewsOne внепланово проверят из-за высокомерных высказываний об украинском языке
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу NewsOne внеплановую проверку. Будут проверять на соблюдение законодательных норм, в том числе и наличие призывов к вражде.
Проверка будет безвыездной. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.
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Какие основания
Дело в том, что в эфире телеканала за 4 января 2021 года вышла передача с участием Заслуженного журналиста Украины, телеведущего, аналитика Вячеслава Пиховшека. Он говорил о том, что надо защитить русскоязычное население.
Также негативно высказывался о той части населения страны, которая считает себя принадлежащей к украинской нации.
Регулятор заявляет, что в высказываниях Пиховшека есть такие признаки:
- призывы к ненависти и нетерпимости;
- разжигание межнациональной розни, в том числе через призывы к созданию неправовым способом организаций по признакам агрессивного противопоставления русскоязычного общества всем другим социальным и языковым группам, которые проживают в Украине.
К тому же во время передачи ни ведущая, ни другие работники никак не отреагировали на правонарушение в прямом эфире. Официальных извинений также не было.
Субъективное, политически предвзятое и негативное освещение ситуации с вопросами функционирования и использования украинского и русского языков в Украине в этом случае может свидетельствовать не только о сознательной позиции журналиста Пиховшека, но и редакционной политике канала,
– говорится в сообщении.
Внеплановая невыездная проверка состоится в период с 8 по 19 февраля 2021 года.
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