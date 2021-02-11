Нацполиция создает главную инспекцию: все остальные ликвидируют – что известно
Нацполиция создает главную инспекцию, которая будет контролировать работу всей системы. А все остальные ликвидирует. Кроме того, планируют ряд реформ Министерства внутренних дел.
Источник:24 канал
Подразделение будет анализировать эффективность оказания полицейских услуг. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
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Реформы МВД в 2021 году
Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что в 2021 году МВД будет реформировать 3 важные отрасли:
- развитие санавиации,
- модернизация гидрометеорологической службы,
- продвижение масштабных безопасностных проектов при поддержке западных партнеров.
Развитие санавиации
- Совместно с Министерством здравоохранения будут предлагать систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии. К этому привлекут авиацию МВД.
- Таким образом медицинскую помощь будут оказывать быстрее.
- Для этого в 2021 году МВД планирует получить еще 28 вертолетов.
Реформа гидрометеорологической службы ГСЧС
К реформе приобщат мировых лидеров отрасли. В целом хотят изменить принципы работы структуры, чтобы можно было вовремя реагировать на ураганы, шквалы, смерчи, град, наводнения, гололедицы. Также – прогнозировать пожарную опасность и угрозу обезвоживания и тому подобное.
Наша цель – модернизация системы, которая сейчас находится на уровне 70-х годов ХХ века,
– добавил Аваков.
Проекты безопасности
- Сейчас Украина сотрудничает с Францией по усилению морской безопасности и охраны государственной границы Украины.
- Поэтому государство в 2021 году получит современные катера и технологии по их дальнейшему производству.
Аваков добавил, что будут развивать Единую систему авиационной безопасности и гражданской защиты.
Министр напомнил, что в 2020 году заработала система фото-, видео фиксации нарушений ПДД. В 2021 году на автодорогах появится еще около 220 камер.
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