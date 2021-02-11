Нацполиция создает главную инспекцию, которая будет контролировать работу всей системы. А все остальные ликвидирует. Кроме того, планируют ряд реформ Министерства внутренних дел.

Подразделение будет анализировать эффективность оказания полицейских услуг. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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Реформы МВД в 2021 году

Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что в 2021 году МВД будет реформировать 3 важные отрасли:

развитие санавиации, модернизация гидрометеорологической службы, продвижение масштабных безопасностных проектов при поддержке западных партнеров.

Развитие санавиации

Совместно с Министерством здравоохранения будут предлагать систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии. К этому привлекут авиацию МВД.

Таким образом медицинскую помощь будут оказывать быстрее.

Для этого в 2021 году МВД планирует получить еще 28 вертолетов.

Реформа гидрометеорологической службы ГСЧС

К реформе приобщат мировых лидеров отрасли. В целом хотят изменить принципы работы структуры, чтобы можно было вовремя реагировать на ураганы, шквалы, смерчи, град, наводнения, гололедицы. Также – прогнозировать пожарную опасность и угрозу обезвоживания и тому подобное.

Наша цель – модернизация системы, которая сейчас находится на уровне 70-х годов ХХ века,

– добавил Аваков.

Проекты безопасности

Сейчас Украина сотрудничает с Францией по усилению морской безопасности и охраны государственной границы Украины.

Поэтому государство в 2021 году получит современные катера и технологии по их дальнейшему производству.

Аваков добавил, что будут развивать Единую систему авиационной безопасности и гражданской защиты.

Министр напомнил, что в 2020 году заработала система фото-, видео фиксации нарушений ПДД. В 2021 году на автодорогах появится еще около 220 камер.