Национальная полиция в сентябре 2020 приняла решение закрыть уголовное производство против президента США Джозефа Байдена, поскольку в его действиях не было состава преступления.

Речь идет о деле относительно возможного вмешательства Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Об этом в интервью "Украинским новостям" рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Ранее В Украине закрыли уголовное производство против Байдена

Он сообщил, что полиция проводила досудебное расследование на основании постановления следственного судьи Печерского суда.

"В сентябре 2020 года принято решение о закрытии производства, поскольку в действиях гражданина США не было состава уголовного проступка", – отметил Клименко.

Что известно о деле против Байдена?

* В январе 2018 года на дискуссионной панели Совета международных отношений в Вашингтоне Джо Байден рассказал, как в 2016 году требовал уволить генпрокурора.



• Виктор Шокин заявлял американским СМИ, что его отставка связана с расследованием дела Burisma. Согласно словам бывшего генпрокурора, если бы ему позволили оставаться на работе, он бы поставил под сомнение квалификацию Хантера Байдена, который был членом совета директоров компании.



* В мае 2020 года Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора * В январе 2018 года на дискуссионной панели Совета международных отношений в Вашингтоне Джо Байден рассказал, как в 2016 году требовал уволить генпрокурора.• Виктор Шокин заявлял американским СМИ, что его отставка связана с расследованием дела Burisma. Согласно словам бывшего генпрокурора, если бы ему позволили оставаться на работе, он бы поставил под сомнение квалификацию Хантера Байдена, который был членом совета директоров компании.* В мае 2020 года Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора начать расследование по делу о возможном вмешательстве Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Дело о слежке за экс-послом США в Украине

Игорь Клименко также прокомментировал дело о слежке за бывшей госпожой послом в Украине Мари Йованович.

По его словам, сейчас досудебное расследование еще продолжается. И отметил, что дипломат не давала показаний по делу и не приезжала в Украину.

Обратите внимание! Нацполиция открыла 2 уголовных производства о возможной незаконной слежке в Украине за госпожой американским послом Мари Йованович. Так в МВД отреагировали на сообщения следователей Конгресса США.