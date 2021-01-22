В Нацполиции объяснили, почему закрыли дело против Байдена: не было состава преступления
Национальная полиция в сентябре 2020 приняла решение закрыть уголовное производство против президента США Джозефа Байдена, поскольку в его действиях не было состава преступления.
Речь идет о деле относительно возможного вмешательства Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Об этом в интервью "Украинским новостям" рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.
Ранее В Украине закрыли уголовное производство против Байдена
Он сообщил, что полиция проводила досудебное расследование на основании постановления следственного судьи Печерского суда.
"В сентябре 2020 года принято решение о закрытии производства, поскольку в действиях гражданина США не было состава уголовного проступка", – отметил Клименко.
Что известно о деле против Байдена?
* В январе 2018 года на дискуссионной панели Совета международных отношений в Вашингтоне Джо Байден рассказал, как в 2016 году требовал уволить генпрокурора.
• Виктор Шокин заявлял американским СМИ, что его отставка связана с расследованием дела Burisma. Согласно словам бывшего генпрокурора, если бы ему позволили оставаться на работе, он бы поставил под сомнение квалификацию Хантера Байдена, который был членом совета директоров компании.
* В мае 2020 года Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора начать расследование по делу о возможном вмешательстве Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина.
Дело о слежке за экс-послом США в Украине
Игорь Клименко также прокомментировал дело о слежке за бывшей госпожой послом в Украине Мари Йованович.
По его словам, сейчас досудебное расследование еще продолжается. И отметил, что дипломат не давала показаний по делу и не приезжала в Украину.
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