11 февраля в центре Киева активисты "Национального корпуса" окружили одно из зданий. Они заявляют, что там якобы собираются "боевики партии "Оппозиционная платформа – За житзнь", которые готовились к провокациям. Между тем полиция уже начала уголовное производство.

В "Нацкорпусе" говорят, что узнали об этой базе несколько дней назад. После проверки, как они утверждают, оказалось, что это "боевики", которые бы могли дестабилизировать ситуацию в стране.

Между тем Решение о блокировании каналов Медведчука поддержала почти половина украинцев

Блокировали здание на углу улиц Иоанна Павла II и Перспективной в Печерском районе Киева.

Под видом поддержки закрытых телеканалов "Zik", "112 Украина" и "NewsOne" в Киев стянули группы возможно вооруженных титушек,

– написали в "Нацкорпусе".

Обращаться в полицию активисты перед блокировкой здания не захотели, потому что, по их утверждению, "не доверяют". Полицию вызвали лишь после того, как заблокировали этих якобы "боевиков" в здании.

"Нацкорпус" заявляет, что нашел базу "титушек" ОПЗЖ / Фото "Громадського радио" , из телеграм-канала PavlovskyNews

На место за несколько часов прибыли правоохранители, которые разделили стороны конфликта и начали выводить протестующих в автозаки.

На стриме и видео с места происшествия были слышны звуки выстрелов и взрывов.

Блокирование здания в центре Киева "Нацкорпусом" – смотрите стрим

Полиция открыла дело

Между тем в полиции Киева отмечают, что начали уголовное производство по статье "Приготовление к уголовному правонарушению" и статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские проводят обыск в помещении на улице Тверской тупик и собирают данные лиц, которые там оказались.