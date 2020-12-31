Едва ли не самый одиозный украинский нардеп Илья Кива в очередной раз решил напомнить о себе. На этот раз представитель пророссийской ОПЗЖ натянул шапку-ушанку с красной советской звездой на лоб. Так Кива отреагировал на события, которые недавно произошли во Львове.

Подробнее о неоднозначном поступке Кивы

Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице. Политик, в частности, выставил фото, где он позирует в шапке-ушанке. Об этом сообщает 24 канал.

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Нацист, арестуй меня! С этой звездой, мой дед, резал глотки фашистам!

– сопроводил свое сообщение политик.

О каких именно нацситах и фашистах говорит Кива – он не уточнил. Вероятно, парламентарий рассказывает о событиях Второй мировой войны. А тогда весь мир воевал с нацистской Германией во главе с Гитлером. Из-за того что нацизм – это сокращение от национал-социализма, советская пропаганда назвала гитлеровцев фашистами. Иначе социалистический СССР воевал и критиковал бы ту же социалистическую идеологию.

Что касается фашизма, то такую ​​идеологию исповедовали в Италии. А главными идеологами итальянского фашизма считаются Бенито Муссолини и Джованни Джентиле. Фашистская Италия также участвовала в Мировой войне, однако воевали в основном в Северной Африке. В 1943 фашисты потерпели сокрушительное поражение во время северо-африканской кампании.

Кива в шапке-ушанке и его неоднозначное сообщение / Скриншот

На что так отреагировал Кива

29 декабря в центре Львова задержали 19-летнего юношу из Киева.

Он надел шапку с эмблемой Советского Союза – серпом и молотом на фоне пятиконечной красной звезды.

Мужчину с запрещенной коммунистической символикой заметил депутат ЛГС Игорь Шолтис.

На место вызвали полицию. Следователи открыли уголовное производство по распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического режима. Ведь коммунистическая символика – запрещена в Украине.

Парню грозит лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества.

Смотрите видео, как во Львове задержали парня в советской шапке

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