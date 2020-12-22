История о непреодолимой вере в совершенство мира и победную силу человеческой порядочности. На главной сцене театра Франко идут последние подготовки к премьере спектакля по всемирноизвестной пьесе "Сирано де Бержерак".

Это история не о вымышленном персонаже, а о поэте-мечтателе, который жил в 17 веке. Сирано де Бержерак был храбрым, имел острый ум, харизму и зажигательный темперамент. К тому же, он стремился попасть на Луну, из-за чего в социуме его считали немного сумасшедшим, рассказал Алексей Богданович, исполнитель главной роли.

Для меня он белая ворона. То есть, это человек, который не воспринимает социум, в котором он находится. Я думаю, что такие люди есть в каждом времени, которые болезненно воспринимают несправедливость, переживают из-за ограничения прав людей,

– добавил народный артист Украины Алексей Богданович.

Не менее значимой в спектакле есть и любовная линия. Главный герой страдает из-за неразделенной любви. И считает, что виноват в этом его слишком большой нос, который он охотно высмеивает в своих произведениях.

"Такое, как он называет, клеймо или роковой знак. И вот этот нос, с одной стороны вредит в его жизни, а с другой стороны, он сконцентрирован на главной задачи своей жизни – на поэзии", – отметил народный артист Украины.

Пьеса "Сирано де Бержерак" была написана классиком французской литературы Эдмондом Ростаном. Впервые ее поставили на сцене еще в 1897 году и с тех пор она получила всемирную славу и была переведена на многие языки. Свое видение классического произведения театр Франко решил представить к сотой годовщине своего существования. Режиссером-постановщиком стал народный артист Юрий Одинокий. Говорит, что это его первый опыт работы над такой пьесой, поэтому было несколько сложно, но интересно.

Пьеса, это, как строительный материал для мира, который ты должен создать. Она предполагает определенную форму существования актера. Например, язык, который является стихотворным. Это очень интересно,

– рассказал режиссер-постановщик, народный артист Украины Юрий Одинокий.

Окунуться в классический мир французской литературы 19 века можно будет уже перед Новым годом. Премьера спектакля состоится 23 и 24 декабря на главной сцене театра имени Франко.