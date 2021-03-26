26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии. Все, что нужно знать о современной Нацгвардии, которую возродили 12 марта 2014 года, читайте в нашем материале.

Как самостоятельная силовая структура Нацгвардия существовала с 1991 по 2000 год. Затем ее превратили во внутренние войска. Однако после того, как во время событий Революции достоинства Внутренние войска стали одной из сил, которую использовали для защиты режима Януковича, их снова реформировали. На их базе возродили Национальную гвардию, привлекая в ряды военнослужащих добровольцев.

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Что такое Национальная гвардия?

Это – военное формирование с правоохранительными функциями. По сути – жандармерия. Нацгвардия входит в систему Министерства внутренних дел. Нацгвардию сформировали из подразделений Внутренних войск и добровольцев. В том числе – участников Революции Достоинства.

На службу в Нацгвардию попадают либо по призыву на основе общего воинского долга граждан Украины, либо по контракту.

По закону, предельная численность Нацгвардии – 60 000 военнослужащих. В особый период численность увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу во исполнение указов Президента украины о мобилизации, утвержденных законами Украины.

По словам командующего Нацгвардии генерал-полковника Николая Балана, в Нацгвардии служат и работают более 5,5 тысяч женщин, из которых более 360 занимают руководящие и командные должности. С 2014 года они регулярно привлекались к участию в антитеррористической операции и продолжают выполнять задачи в составе операции Объединенных сил. Статус участницы боевых действий получили почти 1200 из них.

Больше о том, как изменилась Национальная гвардия за шесть лет смотрите в видео:

Для чего нужна Нацгвардия?

Закон говорит, что главная задача бойцов украинской гвардии: защита и охрана. Они, в первую очередь должны защищать от преступных посягательств жизнь, права, свободы и законные интересы украинцев.

Гвардейцы должны охранять конституционный строй Украины. Целостность территории Украины. Общественный порядок и безопасность. Важные государственные объекты, органы и учреждения системы правосудия, суды, дипломатические и консульские учреждения иностранных государств в Украине.

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Кроме того, во всех населенных пунктах Украины они обеспечивают общественный порядок, охраняют особо важные государственные объекты (действующие АЭС, например), судебные учреждения и конвоируют подсудимых.

По словам бойца Нацгвардии Владимира Черняка, гвардейцы одинаково охраняют и на митингах, во время праздников, и в другие дни. "Мы охраняем порядок. Не нужно думать, что Гвардия выполняет свою работу, только когда все плохо. Мы постоянно рядом", – объясняет он.

После начала пандемии COVID-19 и введения карантина бойцов Нацгвардии также активно привлекали к организации ограничительных карантинных мер во всех областях Украины.

Что о своей службе говорят гвардейцы?

Что они – военнослужащие, принявшие присягу.

Хотя признаются, что воспринимают их по-разному. И это восприятие – не всегда приятное. Главным образом, из-за того, что бойцов Нацгвардии ассоциируют исключительно с массовыми акциями протеста, где они должны охранять порядок.

Я когда на "гражданку" выхожу, то переодеваюсь, в форме ходить не хочу. Товарищи ездят в маршрутках по форме, то рассказывали, что бывают разные случаи. Какой-то неадекватный мужчина может сказать: "Ты – ментяра!". Ну какой же "ментяра"? Я – военный. Но каждый думает по-своему. Это он думает, если военнослужащий – значит, защищает власть. На самом деле, мы нейтральны. Мы не за власть. Мы – за то, чтобы обеспечить порядок,

– рассказал 24 каналу офицер Нацгвардии Сергей Свириденко.

"Разные люди реагируют на нацгвардейцев по-разному. Есть люди, которые смотрят на меня, как на солдата, как на военнослужащего. Есть такие, что можно их назвать даже провокаторами, которые кричат что-то плохое в нашу сторону. Оно действительно неприятно: мы же стоим для того, чтобы не нарушался общественный порядок, чтобы они между собой не начали какие-то стычки. То есть мы стоим, чтобы их самих же от них и защищать. Ну, а люди орут всякую поганую фигню. Но я уже научился не реагировать. Стою, думаю о чем-то своем, даже не слушаю. Просто стою и молчу", – добавляет срочник Владислав Нагорный.

За что не любят Национальную гвардию?

Простые граждане – за то, что бойцов Нацгвардии ассоциируют исключительно с массовыми акциями протеста, где они должны охранять порядок.

Эксперты – за то, что очень часто она выполняет роль личной армии главы МВД Арсена Авакова.

Подконтрольность Нацгвардии главе МВД позволяет Авакову концентрировать в своих руках все больше силовых полномочий. Президент Владимир Зеленский после своего избрания попытался выступить с инициативой прямого подчинения Нацгвардии президенту. Но его взгляд, наделав немного шума, просто растворился где-то в дебрях парламентских будней.

Правозащитные организации и аналитики регулярно критикуют руководство МВД за то, что Нацгвардия имеет слишком много полномочий, как на военное формирование. Это, по мнению экспертов, может привести к различным злоупотреблениям, в том числе – к чрезмерно жесткому отношению гвардейцев к гражданам. Однако функций и полномочий, которые должен выполнять Нацгвардия, становится только больше.

При этом эксперты неоднократно призывали провести их ревизию и разграничить военные и полицейские полномочия гвардейцев в мирное время.

За что Нацгвардию стоит уважать?

За боевой опыт и добровольческие батальоны. Собственно, именно с Национальной гвардии началось добровольческое движение в Украине после начала российской агрессии. Первый добровольческий батальон оперативного назначения Национальной гвардии Украины принес присягу на верность Украине 5 апреля 2014 года. Его подготовку проводил будущий Герой Украины генерал Сергей Кульчицкий. Впоследствии подразделение было названо в честь генерала.

Уже осенью 2014 года в составе Национальной гвардии находились несколько добровольческих подразделений:

батальон им. генерала Кульчицкого;

батальон "Донбасс";

батальон "Крук";

полк специального назначения "Азов".

Несмотря на скандальность и неоднозначность отдельных командиров этих подразделений, их бойцы сделали очень много для защиты Украины и сдерживания российской агрессии.

За выдержку. Несмотря на скандальность и неоднозначность отдельных командиров Национальной гвардии, ее бойцы продолжают тщательно выполнять все задачи, к которым их привлекают. Они выполняют задачи не только по охране правопорядка на массовых мероприятиях, которые в нашей карантинной реальности стали не столь частым явлением.

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Их привлекают также к охране порядка на местах пожаров и наводнений, к проверкам на блокпостах в зоне ООС, к охране посольств иностранных государств и консульств, и аварий и катастроф, к конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых (всех, а не только политических заключенных). И часто эта работа – тяжелая и изнурительная. Чтобы заниматься ею ежедневно, нужно действительно немало выдержки.

За освобождение Маркива. В июле 2019 года суд Италии приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели на Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. В начале ноября 2020 года Апелляционный суд Милана снял все обвинения. После 3 лет за решеткой Маркив вышел на свободу.

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И это – прекрасный пример того, как структура мобилизует все возможные ресурсы ради спасения своего бойца и восстановления справедливости.