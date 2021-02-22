В "Слуге народа" прокомментировали решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о необходимости возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Фракция считает, что это – вопросы и национальной, и энергетической безопасности Украины.

Позицию "слуг народа" в комментарии изданию сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

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Вопрос возвращения нефтепровода государству

Возвращение в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" является одновременно и вопросом национальной безопасности, и энергетическим, о котором мы так много говорим,

– заявил Корниенко.

По его словам, когда до 10 – 20% поставки дизельного топлива контролируется частной группой людей, а согласно закону, это должно быть в государственной собственности, то "очень хорошо, что СНБО такое решение принял".

Корниенко отметил, что дальше силовые ведомства будут проводить соответствующие расследования и возвращать в госсобственность нефтепродуктопровод.

Что известно о решении СНБО относительно нефтепровода