Возвращение "Самара-Западное направление" в госсобственность: позиция "слуг народа"
В "Слуге народа" прокомментировали решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о необходимости возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Фракция считает, что это – вопросы и национальной, и энергетической безопасности Украины.
Источник:Интерфакс-Украина
Позицию "слуг народа" в комментарии изданию сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.
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Вопрос возвращения нефтепровода государству
Возвращение в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" является одновременно и вопросом национальной безопасности, и энергетическим, о котором мы так много говорим,
– заявил Корниенко.
По его словам, когда до 10 – 20% поставки дизельного топлива контролируется частной группой людей, а согласно закону, это должно быть в государственной собственности, то "очень хорошо, что СНБО такое решение принял".
Корниенко отметил, что дальше силовые ведомства будут проводить соответствующие расследования и возвращать в госсобственность нефтепродуктопровод.
Что известно о решении СНБО относительно нефтепровода
- На заседании 19 февраля СНБО дал задание правоохранительным органам выяснить, как часть государственных нефтепродуктопроводов оказалась в руках 2 владельцев с иностранной регистрацией.
- Речь идет о компании "ПрикарпатЗападтранс", которая эксплуатирует участок "Самара – Западное направление", присвоенный окружением Виктора Медведчука, и "Грозный – Армавир – Трудовая".
- Впоследствии Владимир Зеленский ввел это решение в действие.
- Однако 21 февраля в Новоград-Волынском районе Житомирской области на "Самара – Западное направление" продолжали откачивать нефтепродукты и заправлять автоцистерны.
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