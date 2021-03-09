Китайский инвестор "Мотор Сичи" предупредил о новых судебных исках. Он считает, что заявления украинских властей о национализации предприятия недопустимы.

В то же время владелец китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин заявил, что такие высказывания помогут им победить в международном арбитраже и возместить убытки.

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Мы уже подали и готовимся подать еще ряд судебных исков как в Украине, в Китае, так и на международном уровне. Мы будем решительно защищать и охранять законные права китайских инвесторов,

– сказал он.

Ван Цзин добавил, что любые выступления или действия, которые наносят ущерб китайским инвесторам, будут использованы в качестве доказательств и переданы в соответствующие судебные и правоохранительные органы.

По его словам, китайские инвесторы готовы к контролю со стороны общественности и юридическим проверкам.

Обратите внимание! Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич" рассмотрят в Раде.

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