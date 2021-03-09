Китайский инвестор "Мотор Сичи" пригрозил новыми исками из-за заявлений о национализации
Китайский инвестор "Мотор Сичи" предупредил о новых судебных исках. Он считает, что заявления украинских властей о национализации предприятия недопустимы.
Источник:"Мотор Сич"
В то же время владелец китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин заявил, что такие высказывания помогут им победить в международном арбитраже и возместить убытки.
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Мы уже подали и готовимся подать еще ряд судебных исков как в Украине, в Китае, так и на международном уровне. Мы будем решительно защищать и охранять законные права китайских инвесторов,
– сказал он.
Ван Цзин добавил, что любые выступления или действия, которые наносят ущерб китайским инвесторам, будут использованы в качестве доказательств и переданы в соответствующие судебные и правоохранительные органы.
По его словам, китайские инвесторы готовы к контролю со стороны общественности и юридическим проверкам.
Скандал вокруг "Мотор Сичи": что известно
- В сентябре 2020 года китайские акционеры "Мотор Сич" сообщили Министерству юстиции, что начинают международный арбитраж против Украины.
- В конце января 2021 года Владимир Зеленский на 3 года ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи".
- В ответ китайцы назвали ситуацию "варварским грабежом" и заявили о намерении защищать свои интересы.
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