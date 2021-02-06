Националисты собрались у офисов телеканалов "Наш" и "Интер": что там происходит
В Киеве вечером 6 февраля националисты снова устроили пикеты пророссийских телеканалов "Интер" и "Наш". Все прошло мирно, лишь были слышны лозунги против российской пропаганды, которую часто транслируют эти вещатели.
Акцию под телеканалом "Наш" возглавил известный активист и лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась. В то же время протест под "Интером" устроило братство Дмитрия Корчинского.
Детали акции под "Интером"
Источник: 24 канал
Акция здесь началась примерно в 17:00 и уже закончилась. Активисты требовали закрытия канала вслед за NewsOne, ZIK и "112 Украина".
Также сторонники Корчинского заявили, что журналистов, которые здесь работают, следует арестовать и "пустить на обмен".
Что происходит под телеканалом "Наш"
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