В Киеве вечером 6 февраля националисты снова устроили пикеты пророссийских телеканалов "Интер" и "Наш". Все прошло мирно, лишь были слышны лозунги против российской пропаганды, которую часто транслируют эти вещатели.

Акцию под телеканалом "Наш" возглавил известный активист и лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась. В то же время протест под "Интером" устроило братство Дмитрия Корчинского.

Детали акции под "Интером"

Источник: 24 канал

Акция здесь началась примерно в 17:00 и уже закончилась. Активисты требовали закрытия канала вслед за NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Также сторонники Корчинского заявили, что журналистов, которые здесь работают, следует арестовать и "пустить на обмен".

Что происходит под телеканалом "Наш"

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