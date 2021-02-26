Начинать нужно с ВСП, – нардеп о реформировании судебной системы
В профильном комитете сейчас находится законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия. Одновременно – проект закона об ограничении полномочий Окружного админсуда Киева.
Источник:24 канал
Сейчас ОАСК фактически блокирует многие решения правительства. Однако ключевой вопрос – в закон о ВСП. Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Егор Чернев.
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Он объяснил, что в документе с Международным валютным фондом и внутри страны есть надежда, что отбор в Высший совет правосудия должен происходить на принципах прозрачности с участием, возможно, международных наблюдателей.
Так называемая гидра имеет корни из ВСП, который потом формирует суды. Начинать нужно с этого органа, я надеюсь, что в ближайшее время комитет придет к консенсусу касательно финального текста законопроекта, его проголосуют и начнется перезагрузка,
– сказал Чернев.
Нардеп "Слуги народа" о перезагрузке судебной системы: видео 24 канала
Влияние дела Стерненко на судебную реформу
В то же время нардеп отметил, что дело активиста Сергея Стерненко – это еще одна лакмусовая бумажка судебной системы, ведь годами к ней вопрос был не только по уголовным производствам.
"Мы понимаем, что инвесторы не идут в страну именно потому, что по одному решению в каком-то суде могут, условно говоря, переписать все активы на другого", – отметил Егор Чернев. Он объяснил, что судебная реформа – комплексная. В вопросе нее так называемым спусковым крючком будет и дело Стерненко.
Общественность требует справедливости, это не простая реформа, потому что это отдельная ветвь власти, а любые изменения со стороны законодательной власти в работе судебной системы – захотят блокировать, подытожил депутат.
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