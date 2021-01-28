Леонид Кравчук заявил, что российские оккупанты на Донбассе с сентября 2020 года не передают списки для взаимного обмена пленными. Несмотря на аргументы со стороны Украины, процесс пока заблокирован.

Источник: "Новости Донбасса"

Для блокирования обмена пленными российские боевики придумывают все новые и новые причины.

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В конце концов перевели это в игру, которая выглядит очень мрачно, потому что начинают торговать живыми людьми,

– подчеркнул Кравчук.

По словам Кравчука, самая настоящая игра – намерения боевиков якобы отдать некоторых пленных украинцев Виктору Медведчуку – куму президента России Владимира Путина. Такой путь происходит "в обход" налаженной процедуры взаимных обменов.

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