Начинают торговать живыми людьми, – Кравчук об обмене пленными
Леонид Кравчук заявил, что российские оккупанты на Донбассе с сентября 2020 года не передают списки для взаимного обмена пленными. Несмотря на аргументы со стороны Украины, процесс пока заблокирован.
Источник: "Новости Донбасса"
Для блокирования обмена пленными российские боевики придумывают все новые и новые причины.
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В конце концов перевели это в игру, которая выглядит очень мрачно, потому что начинают торговать живыми людьми,
– подчеркнул Кравчук.
По словам Кравчука, самая настоящая игра – намерения боевиков якобы отдать некоторых пленных украинцев Виктору Медведчуку – куму президента России Владимира Путина. Такой путь происходит "в обход" налаженной процедуры взаимных обменов.
Медведчук и обмен пленными: что известно
- Российские боевики заявили, что намерены передать нескольких пленных. Об этом якобы тайно договорился Медведчук.
- Кум Путина не предупредил о своих переговорах украинскую сторону, что является нарушением процедуры обмена пленными.
- Кравчук заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не может не радоваться возвращению украинцев. Однако частные люди, как Медведчук, не имеют права вмешиваться в урегулирование международных конфликтов. Действия кума Путина Кравчук назвал "политическим шарлатанством".
- Алексей Арестович заявил, что возвращением украинцев могут заниматься только соответствующие государственные органы.
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