В министерстве здравоохранения заверили, что Украина готова к вспышке заболеваемости коронавирусом. В то же время специалисты предполагают, что вирус иметь сезонность и начнет исчезать с потеплением.

Это подтверждает начальник Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. Об этом он рассказал в эфире.

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Спад коронавируса начнется летом

По его словам, есть 2 стратегических направления по борьбе с коронавирусом:

формирование коллективного иммунитета, который в Киеве, и в целом по Украине, сформирован на уровне 40 – 50%. А эпидемия пойдет на спад, если этот показатель будет более 60% – в мае 2021 года;

оболочка возбудителя обезвреживается обычным ультрафиолетовым излучением, обычным антисептиком, которые используют в быту.

Поэтому появление солнца, увеличение времени ультрафиолета уменьшит агрессивность этой эпидемии. Поэтому можно прогнозировать, что эпидемия пойдет на спад с начала лета,

– отметил Рубан.

Киев – лидер по заболеваемости

Он отметил, что Киев – всегда в лидерах по инфицированию любой болезни, в частности коронавирусом. В то же время говорить о третьей волне COVID-19 в столице – ни в коем случае нельзя.

Отметим! Из-за стремительного роста количества новых заболеваний COVID-19 Киевскую область отнесли в оранжевую зону карантина.

"Это обычный подъем заболеваемости, который прогнозировался еще в январе, и Минздрав знал об этом. Власти города Киева сделает все, чтобы не попасть в красную зону", – добавил Рубан.

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Заметим! За 3 марта в Украине зафиксировали 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19.