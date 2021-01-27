С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ насчитала почти 7 тысяч случаев нарушений
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала перемирия насчитала почти 7 тысяч нарушений со стороны российских наемников. Только за прошедшие сутки зафиксировали 118 случаев.
Источник: ОБСЕ
Большинство нарушений были на Донетчине. Эксперты говорят, что Россия пытается показать свое превосходство в войне. Однако рост количества атак заметили и международные наблюдатели.
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Нарушения на Донбассе
В целом за время режима тишины было 6 889 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Отдельно:
- 2 768 взрывов;
- 920 неопределенных боеприпасов в полете;
- 94 вспышки дульного пламени;
- 55 осветительных ракет;
- также по меньшей мере 3 052 очереди и выстрела.
Заседание ТКГ
Из-за атак боевиков украинская делегация инициировала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы. Но, кажется, все было безрезультатно. Так же как и январская встреча политических советников нормандского формата, которая закончилась ничем.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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