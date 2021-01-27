Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала перемирия насчитала почти 7 тысяч нарушений со стороны российских наемников. Только за прошедшие сутки зафиксировали 118 случаев.

Источник: ОБСЕ

Большинство нарушений были на Донетчине. Эксперты говорят, что Россия пытается показать свое превосходство в войне. Однако рост количества атак заметили и международные наблюдатели.

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Нарушения на Донбассе

В целом за время режима тишины было 6 889 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Отдельно:

2 768 взрывов;

920 неопределенных боеприпасов в полете;

94 вспышки дульного пламени;

55 осветительных ракет;

также по меньшей мере 3 052 очереди и выстрела.

Заседание ТКГ

Из-за атак боевиков украинская делегация инициировала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы. Но, кажется, все было безрезультатно. Так же как и январская встреча политических советников нормандского формата, которая закончилась ничем.

Больше новостей о том, что происходит в зоне проведения Операции Объединенных сил, можно прочитать здесь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала