Начал визит со слов "Слава Украине": президент Литвы прибыл в Киев – видео
Президент Литвы Гитанас Науседа 17 марта прибыл в Украину. Его встретили в аэропорту "Борисполь" с хлебом – солью. Политик начал визит со слов "Слава Украине".
Источник:Офис Президента
Глава Литвы посетит Украину в течение 18 – 19 марта. Вместе с чиновником приехала его жена.
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Какова цель визита
Это первый официальный визит литовского президента в Украину.
Я хотел бы выразить свою поддержку Украине, стране, которая переживает российскую военную агрессию и борется с невидимым врагом – пандемией,
– написал Науседа в инстаграме.
По словам президента Литвы, целью визита является укрепление двусторонних отношений, поддержка евроатлантических и европейских интеграционных устремлений Украины и вопросов региональной безопасности. Науседа выступит в Верховной Раде Украины и примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство".
Науседа встретился с Зеленским
Утром 18 марта состоялась официальная церемония встречи Науседы с Зеленским. Провели официальный марш, представители пожали друг другу руки, а в дальнейшем должны подписать ряд двостронних документов.
Смотрите видео церемонии:
Смотрите видео встречи Науседы и Зеленского:
Церемония / Фото Марианны Черкасец, 24 канал
Президент Литвы прибыл в Украину / Фото Марианны Черкасец, 24 канал
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