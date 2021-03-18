Президент Литвы Гитанас Науседа 17 марта прибыл в Украину. Его встретили в аэропорту "Борисполь" с хлебом – солью. Политик начал визит со слов "Слава Украине".

Глава Литвы посетит Украину в течение 18 – 19 марта. Вместе с чиновником приехала его жена.

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Какова цель визита

Это первый официальный визит литовского президента в Украину.

Я хотел бы выразить свою поддержку Украине, стране, которая переживает российскую военную агрессию и борется с невидимым врагом – пандемией,

– написал Науседа в инстаграме.

По словам президента Литвы, целью визита является укрепление двусторонних отношений, поддержка евроатлантических и европейских интеграционных устремлений Украины и вопросов региональной безопасности. Науседа выступит в Верховной Раде Украины и примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство".

Науседа встретился с Зеленским

Утром 18 марта состоялась официальная церемония встречи Науседы с Зеленским. Провели официальный марш, представители пожали друг другу руки, а в дальнейшем должны подписать ряд двостронних документов.

Смотрите видео церемонии:

Смотрите видео встречи Науседы и Зеленского:



Церемония / Фото Марианны Черкасец, 24 канал



Президент Литвы прибыл в Украину / Фото Марианны Черкасец, 24 канал