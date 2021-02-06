Национальная гвардия Украины получит 10 вертолетов типа H225 в рамках контракта с Airbus Helicopters. Поставки запланированы на период с 2021 по 2022 год.

В целом Украина и Франция подписали контракт на поставку 12 вертолетов для нужд Нацгвардии. Произошло это еще в 2018 году.

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В период с 2018 по 2019 годы Украина уже получила 2 вертолета. Кроме того, представители компании переучивали два экипажа Нацгвардии и часть инженерно-технического состава для обеспечения обслуживания и эксплуатации указанных вертолетов.

На официальной встрече представители Нацгвардии и Airbus Helicopters рассмотрели вопрос поставки 6 воздушных судов в 2021 году и отправки 2 имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия компании Airbus Helicopters,

– говорится в сообщении МВД Украины.

В ведомстве отметили, что такое решение приняли, чтобы провести модернизацию и доукомплектование вертолетов, которые Украина получила ранее.

Что известно о вертолетах H225 Super Puma

Эти воздушные суда являются дальнемагистральными пассажирскими вертолетами , разработанными Eurocopter как следующее поколение гражданского семейства Super Puma.

, разработанными Eurocopter как следующее поколение гражданского семейства Super Puma. Они способны переносить до 24 пассажиров , 2 пилотов и одного бортпроводника, в зависимости от варианта комплектования.

, 2 пилотов и одного бортпроводника, в зависимости от варианта комплектования. Модели H225 ориентированы на военное использование, предыдущая версия EC725 – на гражданскую авиацию.

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Заметим, что в США продолжается усиленный курс подготовки экипажа патрульных катеров типа "Айленд". Вскоре Штаты передадут новенькие катера на вооружение ВМС ВСУ.